Январь 29th, 2020

Кейт Миддлтон вышла на публику без кольца от мужа

Один из последних выходов Кейт Миддлтон настоящий фурор в сети. При этом сразу по нескольким причинам. Так, 28 января герцогиня Кембриджская отправилась в детский госпиталь в Лондоне — Evelina London Children’s Hospital. Казалось бы, совсем обычный официальный визит. Однако не обошлось без «пикантных подробностей». Фотографы поспешили зафиксировать, как развивается на ветру объемная мини-юбка герцогини, демонстрируя публике ее стройные ножки. Второй момент, который заметили сторонники королевской семьи — отсутствие кольца, подаренной принцем Уильямом.

Осматривая «новый-старый» образ жены принца Уильяма, в глаза бросается другой нюанс. Отметим, что для встречи с детьми, а также сотрудниками больницы Кэтрин выбрала элегантный твидовый костюм от Dolce & Gabbana. Наряд был специально сшитый для герцогини под заказ. И ранее она уже появлялась в нем на публике. Свой деловой образ герцогиня дополнила черными колготками, замшевыми ботинками. А также ограничилась минимумом украшений — серьги с камушками и один перстень. На этом все!

При этом почему жена принца Уильяма не одела на эту встречу драгоценный перстень с цейлонским сапфиром, ранее носила постоянно. Это кольцо когда-то принадлежало принцессе Диане. А потом принц Уильям подарил семейную драгоценность своей жене.

Кстати, ситуация с кольцом герцогини Кембриджской стала настолько резонансной в британском обществе, даже обычно невозмутимый Кенсингтонский дворец был вынужден вмешаться. По сообщению пресс-службы стало известно, что Миддлтон сняла кольцо не просто так. Герцогиня не хотела нарушать санитарные нормы в больнице. Так как встречаться с маленькими пациентами Кейт должна была в их палатах, она решила просто не надевать украшения.