Январь 29th, 2020

К МКС пристыкуют первый туристический модуль

NASA выбрала аэрокосмический стартап Axiom Space для строительства первого жилого коммерческого модуля для МКС. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.



Модуль Axiom будет пристыкован к переднему порту принадлежащего NASA соединительного узла Node 2. Он будет использоваться для проведения экспериментов, разработки новых технологий, а также как место проживания коммерческих астронавтов. Согласно требованиям NASA, срок эксплуатации модуля должен составить не менее 5 лет с возможностью его продления еще на 2 года. Запуск запланирован на вторую половину 2024 года.

Соглашение с Axiom было заключено в рамках программы NextSTEP-2. Ее цель — стимулирование интереса частных компаний к МКС и создание орбитальной экономики. Предполагается, что вслед за Axiom контракты на создание модулей для МКС получат и другие компании. В результате, станция обзаведется полноценным частным сегментом. После того, как страны-участницы примут решение затопить МКС, частный сегмент отсоединится от нее и продолжит существование в виде отдельной станции.

Axiom Space была основана в 2016 года. В штате компании работает ряд бывших сотрудников и астронавтов NASA, включая Чарльза Болдена, некогда занимавшего должность администратора агентства. Кроме того, Axiom поддерживает связи с Boeing, Thales Alenia Space, Maxar Technologies и Intuitive Machines.

Стоит отметить, что в то время как пресс-релиз NASA содержит упоминание лишь об одном модуле, в самой Axiom говорят о желании поставить сразу четыре модуля для МКС: жилой, лабораторно-производственный, узловой, а также дополнительный отсек с большим куполом, предназначенным для наблюдений Земли.



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