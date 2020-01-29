Из наркоманов в снайперы ЦАХАЛа

Сайт АОИ опубликовал историю младшего сержанта Рошаля Мошаева, практически ставшего наркоманом и освобождённого от призыва в АОИ. Тем не менее, понимая какое будущее его ждёт, Рошаль смог отказаться от наркотиков и добиться призыва в боевые части АОИ.

Рошаль родился и вырос в Димоне, младший из 3 детей. Его отец любил выпить и в конце-концов стал законченным алкоголиком. В 2006 г., когда Рошалю было 6 лет, родители развелись. Рошаль и две его старшие сестры остались с матерью, отец вскоре полностью исчез из их жизни.

Рошаль по-сути рос на улице. Уже в 5-м классе (11 лет) начал курить, в 8-м (14 лет) впервые попробовал лёгкие наркотики. В 15 лет начались приводы в полицию. Постепенно все обычные школьные рамки от него отказались.

Однако вскоре Рошаль присоединился к проекту «Хила» («Тохнит hИЛА», hИЛА – «hашламат Йесод вэ-Лимудей hаскаля»), специальной образовательной программе министерства просвещения для подобных случаев, открытой в 1992 г. Тогда он ещё употреблял наркотики. На одной из школьных экскурсий в 11-м классе его «поймали с поличным» на курении косяка и решили выбросить и из проекта. И тогда Рошаль понял, что это его последний шанс и он вот-вот закроется. И стал просить оставить его.

Рошаль получил список конкретных требований, что он должен сделать, чтобы остаться. Все летние каникулы между 11-м и 12-м классом он учился, в начале 12-го класса сдал специальный экзамен на 100 балов и смог продолжить учёбу. Кроме обычных инструкторов, его лично курировала директор программы «Хила» в Димоне Тхия Коэн и по словам Рошаля, именно ей он обязан своему успеху. К 18-годам он смог окончательно избавиться от тяги к наркотикам.

Наступил момент призыва. Но тут АОИ сообщила Рошалю, что из-за наркотиков и его дел в полиции он освобождён от службы. Рошаль решил не сдаваться и для начала поступил на предармейские подготовительные курсы («hа-Мехина hа-Кдам Цваит») «Бней Цион». После окончания курсов Рошаль попросил личное собеседование с Начальником призывного пункта Беэр-Шевы и сказал ей, что хочет стать бойцом. Та отказала, но дала ему шанс, направив его в Хават а-Шомер. Это – база Общеобразовательной службы, где проходят специальный (длиной 3 месяца, хотя уровень подготовки всего «Роваи-02») общевойсковой КМБ призывники с низкой мотивацией (программа «Хосен») и лица с приводами в полицию и другими проблемами (МАКАМ – «Мерказ Кидум Ухлусийот Миухадот»).

В ожидании призыва Рошаль работал, вдали от своего родного квартала и старых «друзей». Через несколько месяцев настал день призыва и далее – КМБ в Хават а-Шомер. КМБ он закончил успешно, по ходу дела прошёл собеседование с армейским психологом (КАБАН), принёс рекомендации из «Хила» и «Бней Цион». И далее его направили на КМБ пехоты в бригаде «Голани» (4 месяца, «Роваи-05»).

Несмотря на всю предыдущую подготовку, Рошаль было не просто. Во-первых, он получил травму лодыжки. Во-вторых, 2 длинных КМБ подряд были трудны морально. Можно было бы легко отказаться и служить далее на лёгкой тыловой должности. Но Рошаль не сдался, твёрдо желая быть бойцом.

После окончания всей подготовки («hакшара») бойца «Голани» (КМБ, курс продвинутой тренировки, первичная служба в батальоне) Рошаль получил возможность выйти на курс командиров отделений («Курс МАКим»). Но он принял другое решение, желая осуществить ещё одну свою мечту – стать снайпером. И вместо курса командира отделений был направлен на курс снайперов.

Не теряет Рошаль связи и с Тхия Коэн. Каждый раз, когда он возвращается домой в увольнительную, он навещает её. А когда АОИ проводит ту или иную церемонию, на которую принято приглашать родителей выпускников, Рошаль приглашает и Тхию, и та всегда приезжает.



Рошаль Мошаев и Тхия Коэн.