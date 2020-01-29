Январь 29th, 2020

Физики неожиданно объяснили появление речи и сознания у человека

Физики неожиданно объяснили появление речи и сознания у человека, как пишет Sun, ответ оказался продуктом физико-математических расчетов и єкспериментов.

Физическая вселенная находится в непрерывном потоке различных сигналов – электромагнитных, акустических, визуальных и других, пока еще науке неизвестных. Слово «сигнал» происходит от латинского слова signum («знак») из праиндоевропейского корня sekw- «указывать, видеть».

В природе особи, собранные в рои, муравейники, стаи и табуны, общаются друг с другом посредством различных знаков. Известны информационные танцы пчел, душистые или ультразвуковые сигналы муравьев, песни и ритуальные парады птиц, 114 звуковых сигналов, издаваемых воронами, хрюканье дельфинов, общение между собой летучих мышей при помощи радаров. В человеческой популяции насчитывается ни много, ни мало — 7 тысяч языков.

Откуда появились человеческое сознание и речь, по-прежнему остается «вопросом вопросов». И хотя известный физиолог И. П. Павлов в 1932 году сформулировал его появление образованием «второй сигнальной системы», исследования в данной теме продолжаются, — особенно в виду работы по созданию искусственного интеллекта (ИИ).

Антропный принцип

Теории происхождения человека идут бок-о-бок с теориями происхождения сознания. Первым инструментом в освоении мира было тело и более всего рука, являющаяся моделью будущих инструментов, — «инструментом инструментов», как сказал Аристотель.

Человек заимствовал средства выражения у формы предметов и движения окружающих его фигур, нимало не заботясь о внутреннем мире природы этих вещей. Единственное, что было для него важным, это их внешний вид и направление перемещения.

Такую функцию захватили глаголы в союзе с наречиями и предлогами. Они задали основные пространственно-временные координаты, где присутствовал центр (Я, человек). При этом, по происхождению, многие предлоги указывали на части человеческого тела. Морфология тела определила и первые единицы измерения – сажень, локоть, пядь, дюйм, фут. Уж поистине, как и говорил Протагор – «человек – мера всех вещей» (!)

Константа человеческого сознания

Английский математик Артур Эддингтон (1882-1944), занятый поиском фундаментальных величин в физике, утверждал, что «человеческая мысль соответствует теории алгебраических групп». Концепции, с помощью которых люди интерпретируют мир, обладают характером некоторой группы, которая, как сказал другой математик Жюль Анри Пуанкаре (1854-1912), предсуществовала в их головах и «засела там до такой степени, что они могут думать только в соответствии с этими концепциями».

«Чтобы сделать возможным биологическое выживание, Мировой Разум приходилось пропускать через редукционный клапан мозга и нервной системы. На выходе же имеет место жалкая струйка своего рода сознания, которая помогает нам выжить на поверхности данной конкретной планеты. Чтобы сформулировать и выразить содержание этого редуцированного знания, человек изобрёл и бесконечно развивал те символические системы и те не высказанные прямо философии, которые мы называем языком. Каждый является одновременно иждивенцем и жертвой лингвистической традиции, в которой он рождён», — написал в «Дверях восприятия» (1954) о константе человеческого сознания английский философ Олдос Хаксли (1894-1963).

Единодушны в отношении антропного принципа и физики Нильс Бор (1885-1962) и Вернер Гейзенберг (1901-1976). Говоря о квантовой теории, они утверждали, что «наука достигла рубежа, за которым ей явным образом придётся иметь дело с сознанием».

Продолжая тему константы, американский лингвист Ноам Хомский выдвинул гипотезу о существовании универсальной грамматики человеческой речи, которая обусловлена нейронной организацией мозга.

От примитивного жеста к творению смысла

В процессе координации деятельности у человека появилась потребность общаться внутри человеческого вида. Антропологи в качестве такого средства рассматривают звуки, жесты и позы.

Есть все основания считать, что сознание и речь homo sapience возникли на этапе, когда сигнал и знак от элементарных средств координации перешли к образованию смыслов и символов, породив то, что называется человеческой культурой.

«Мы не можем допустить существование какой-либо вещи, если не можем придать ей смысла», — утверждал немецкий культуролог Эрнст Кассирер (1874-1945).

В греческом языке «логос» означает «слово», «речь», но также и «смысл», «разум». Таким образом, вместе с логикой, знанием и памятью возникло то, что можно назвать метаязыком. Одним словом, метаязык – это способ толкования поверх знаковых систем. О нем говорится в известном парадоксе даосского мыслителя Чжуан-Цзы (370-287 до н.э.):

«Ловушкой пользуются для ловли зайца. Поймав зайца, забывают про ловушку. Словами пользуются для того, чтобы внушить смысл. Постигнув смысл, забывают про слова. Где же мне найти забывшего слова человека, чтобы перекинуться с ним словом?»

Для ясности, слово information – в переводе с латыни обозначает «то, что находится внутри формы». «Расшифровать послание – значит проникнуть в его символическую форму», писал австрийский искусствовед Эрнст Гомбрих (1909-2001).

Теории происхождения языка

Знаменитый поэт В.И. Гете (1749-1832) полагал в начале любого жеста действие, а композитор Ганс фон Бюлов — ритм. С ними трудно поспорить. Англосаксонские лингвисты предположили, что при зарождении языков имели место несколько возможных источников, пишет Mentalfloss:

Имитационный источник – теория bow-wow, по которой язык появился в результате звукоподражания при воспроизведении природных шумов.

Эмоциональный источник – теория pooh-pooh, по которой язык образовался постепенно, складываясь в слова от спонтанных эмоциональных выкриков, выражающих определенные чувства.

Гармонический источник – теория ding-dong, согласно которой язык возник из связи между образом вещей и звуком.

Телесный источник — теория ta-ta — звуки имитировали движение тела.

Социальный источник – теория yo-he-yo, согласно которой язык родился из песен и хорового пения, сопровождающего мускульное напряжение, от усилия и слаженного ритма коллективных жестов наших предков во время работы.

Все эти предположения рисуют картину, где действия и окружающая среда отображаются в языке, порождая вторую сигнальную систему с речью и мышлением. Если вернуться к морфологии, то по гипотезе Фридриха Мельхиора Гримма (1723-1807), «глаголы и местоимения — это подлинные рычаги языка». Французский юрист Рауль де Грассери (1839-1914) сделал эту мысль темой своего труда по социологии языка «О глаголе как генераторе других частей речи» (1914).

Подводя промежуточную черту под исследованиями ученых, вспомним яркий философский афоризм Мартина Хайдеггера (1889-1976) – «Речь – это вселенная человечества».

Ранее Lenta.UA писала о последних успехах в разработке искусственного интеллекта.

Английский астрофизик Артур Стэнли Эддингтон (1882-1944) считал, что нашел алгебраическую основу фундаментальной физики, которую он назвал «E-числа». Они, по сути, включали пространство-время в структуру большей размерности.

Значения фундаментальных констант и, в частности, безразмерные величины, получаемые из них, которым Эддингтон уделял особое внимание, в настоящее время являются одной из центральных проблем физики.