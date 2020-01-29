Январь 29th, 2020

ФБР рассекретило подробности войны между знаменитым миллиардером Говардом Хьюзом и еврейской мафией

Говарда Хьюза мы в первую очередь знаем как Леонардо ди Каприо из фильма «Авиатор», мистера Хауса из Fallout New Vegas и как Тони Старка из, будь она неладна, вселенной кино и комиксов Marvel.

Все три характеристики весьма четко показывают его противоречивую, взбалмошную и очень своеобразную личность. И между тем его жизнь проходила не только среди самолетов, киноактрис, 15-летних девочек и яростного мытья рук. Однажды 24 ноября 1966 года Хьюз собрал самых доверенных своих помощников, слуг-мормонов и переехал в Лас-Вегас, штат Невада, где поселился в пентхаусе отеля Desert Inn. Первые пару дней ТАКОМУ гостю там были рады, однако… скоро начинался сезон больших ставок и крупных игроков, а потому эксцентричный Говард становился для владельцев отеля неудобен.

Отель Desert Inn, открытка на память

Что ж. после коротких, но яростных словопрений Говард Хьюз просто-напросто купил отель и казино Desert Inn. А за ним — еще пять заведений, овладев таким образом третью всей выручки с игорных заведений города. Разумеется, подобные действия не могли не затронуть непосредственных теневых владельцев предприятий города — еврейскую мафию в лице Мо Далица и Меира Лански. И если Далиц, продав Desert Inn, просто-напросто купил и построил еще несколько заведений, тем самым компенсировав свои потери, то господин Лански был настроен куда как более решительно и кровожадно. Национальный преступный синдикат в то время только-только отошел от революции на Кубе и закрытия казино в Майами, приведших к потере 70% легального игорного бизнеса синдиката и миллионов долларов. Еще один игрок в их и без того резко уменьшившемся ареале обитания был не нужен.

Меир Лански. Еще не загнан в угол ФБР.

Власти штата в лице губернатора Пола Лаксалта были весьма рады сложившейся ситуации и относились к Говарду Хьюзу, как к манне небесной. Прибытие новой, независимой и безумно богатой силы изменило чашу весов и позволило желающим больше не кланяться в сторону еврейской мафии, внимательно и на цыпочках выслушивая все их пожелания. Более чем двадцатилетнее правление Лански с компанией создало весьма большую группу их недоброжелателей, с большой охотой готовых принять любую помощь и с огромной радостью принявшихся помогать Хьюзу в создании его игровой империи.

Пол Лаксалт, в обозначенный период — губернатор штата Невада

Разумеется, все это не могло не привести к конфликту. И если 1967 год прошел более-менее мирно, то в 1968-м, после приобретения Хьюзом телеканала KLAS, начавшим вещать круглосуточно, грянул гром. В середине сентября один из ближайших помощников Меира Лански вызвал Роберта Мае, директора всех предприятий Хьюза в Неваде, на весьма авторитетный разговор, в котором дал понять, что евреи больше не намерены терпеть в городе какого-то психического больного с его шайкой мормонов. Ответ последовал незамедлительно — на ночных переулках и подворотнях Лас-Вегаса разразилась настоящая война, как в любимый всеми период «Сухого закона».

Правда, в отличие от старых войн между ирландцами и итальянцами, здесь преимущество практически сразу же оказалось на стороне Хьюза. Роберт Мае организовал массовую вербовку возвращавшихся из Вьетнама ветеранов, из которых были сформированы боевые отряды, дававшие яростный отпор практически необученным гангстерам. В течение двух месяцев евреев выбивали из города при полном попустительстве политиков и полиции, которые до этого, казалось, были у них в кармане.

Роберт Мае

К началу января 1969 года война фактически окончилась победой Хьюза. Меир Лански окончательно потерял контроль над последним из своих заведений — казино Stardust — что сделало его положение в стране весьма и весьма шатким. Деньги у него еще были, но вот источники пополнения иссякли окончательно. На него давило ФБР, науськанная озверевшим Гувером, а знаменитая американская налоговая, поймавшая больше шпионов, чем любая другая контрразведка США, наконец-то дорвалась до финансовых документов, копаясь в них в поиске недовыплат, которые позволят его засадить за решетку по примеру Аль Капоне. Год помыкавшись из угла в угол, господин Лански все же решился и в 1970 году сделал дыкдыкдык в Израиль, где безуспешно пытался при помощи Голды Меир устроиться подальше от Федерального Бюро. Увы, скрыться не получилось, и тогда «банкир мафии» согласился на предложение президента Парагвая Стресснера укрыться в Асунсьоне. Но в момент пересадки в сказочной мечте гражданина Бендера — городе Рио-де-Жанейро, где мулаты в белых штанах и пляжи, — бухгалтера схватили агенты ФБР, после чего доставили в суд.

Впрочем, и сам Говард Хьюз недолго пользовался плодами своей победы. На выборах 1970 года победил Майк О’Каллахан, после вступления в должность которого Хьюз оперативно собрал вещи и в течение суток скрылся в неизвестном направлении, о котором не знала даже его собственная жена Джин Питерс. Руководить всеми невадскими предприятиями остался Роберт Мае, развивавший их в рамках образованной специально для этого компании Summa Corporation. Впрочем, бегство Хьюза стало сюрпризом и для Мае, который в течение двух недель буквально бомбил все газеты и радио страны объявлениями о поиске своего собственного начальника. Лишь через семнадцать дней тот будет обнаружен на Багамах в окружении своих слуг-мормонов.

Багамы. Тут вечно кто-то от кого-то прячется. Спрятался и Говард Хьюз

Сами же события, происходившие в Неваде с 1966 по 1970 годы, так и не привлекли особого внимания публики. В отличие от гремящих двадцатых и очень депрессивного начала тридцатых, когда алкоголь был запрещен, люди жили в гувервиллях из картона, досок из ящиков и металлолома, а умами и сердцами владели богато-щеголеватые бандиты, стрелявшие в людей направо и налево (и почему я вспомнил фильм «Брат»?!), 60-е годы прошли куда как спокойнее. Всех волновала далекая война во Вьетнаме, в которой «гибло людей меньше, чем в ДТП», хиппи, сексуальная революция и тому подобные события. на фоне которых разборки с мафиози совершенно затерялись. Кроме того, излишнее любопытство к ним был явно не с руки ни для кого… Слишком многие интересы слишком многих людей оказались сплетены в этом невадском клубке страстей.

Достаточно сказать, что сам Роберт Мае весьма активно сотрудничал с ЦРУ еще с 50-х годов. То же самое можно было бы сказать и о Меире Лански, но пик его влияния уже давно прошел. ЦРУ уже больше не нуждалось в мафии для проворачивания и маскировки своих незаконных делишек на Кубе и в Латинской Америке. Для Лэнгли еврейский бандит превратился в серьезную обузу, от которой нужно было избавиться с как можно меньшим количеством проблем. Поэтому вполне можно поспекулировать тем, что уважаемый в обществе юрист и бизнесмен Мае занимался не только обеспечением предприятий Хьюза, но и аккуратно, практически ненавязчиво и не очень кроваво передавал «банкира мафии» в руки ФБР, которое давно наточило на него все свои клыки и зубы.

Эдгар Гувер. Бессменный директор ФБР. Смотрит на тебя, как на Меира у стенки.

А наточить и в самом деле было за что. Претензии у федералов были к Меиру еще со времен Сухого Закона, однако инициированная Лански весьма наглая и неосторожная кампания в прессе, в которой Гувера изображали гомосексуалистом, привела последнего в ярость. Он жаждал закатать нахального еврея в асфальт и засадить его так надолго, что его трупу еще оставалось бы сидеть три пожизненных срока. Что мог обещать Эд эксцентричному Говарду за оказание столь посильной помощи? Например, помощь с налоговой. После 1970 и до самой смерти Хьюза практически не донимали с вопросами уклонения от уплаты налогов, что для него всегда было болезненным вопросом. Вполне возможно, что два лично знакомых человека смогли прийти к взаимовыгодному соглашению.

Впрочем, это лишь догадки. Странное поведение и взбалмошные желания Хьюза всегда были притчей во языцех и за его визитом в Неваду могли стоять лишь его стремление переехать в пустыню да купить что-нибудь игорное, а никак не стратегические помыслы директора ФБР. Возможно, Роберт Мае, как Труффальдино из Бергамо, был слугой двух господ одновременно и исполняя обязанности директора всех невадских приобретений чудака-миллионера, он руководил операцией по вытеснению Меира в интересах Дядюшки Сэма. А возможно, все просто так совпало. Слишком удачно для одних и слишком неудачно для других.

Увы, подробности этой истории так и останутся загадкой. Впрочем, им (подробностям) так будет только спокойнее.