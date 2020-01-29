Январь 29th, 2020

Facebook даст возможность отвязать личные данные от профиля

Facebook анонсировал изменения конфиденциальности, а именно он позволит отвязать личные данные от профиля.

Об этом написала пресс служба социальной сети.

В течение следующих нескольких недель Facebook будет отправлять приглашения пользователям по всему миру пересмотреть свои настройки конфиденциальности. Подсказка отобразится в ленте новостей и направит на инструмент для проверки конфиденциальности.

Как сообщает пресс служба, это упрощает настройку по отражению ваших публикаций и информации о профиле, а также повышает безопасность вашего аккаунта.

Напомним, что социальная сеть Facebook изменит дизайн в 2020 году. Сейчас ограниченном количестве пользователей предоставлен доступ к новому интерфейсу. Поэтому в сети начали появляться фото нового дизайна Facebook.