Эпидемия коронавируса побила исторический рекорд

Еще около 60 тысяч человек находятся под наблюдением с подозрением на вирус, который, в отличие от SARS, способен распространяться даже во время бессимптомного инкубационного периода, который длится до двух недель.
Рекорд SARS китайскому коронавирусу удалось побить в считанные недели: 17 лет назад «атипичной пневмонией» в Китае заболели 5327 человек за 9 месяцев. Из них 349 человек скончались.
Как сообщили CNBC источники в Белом доме, США рассматривают возможность рекомендовать авиакомпания прекратить авиасообщение с материковой часть КНР. British Airways уже приняла соответствующее решение и приостанавливает все рейсы как в ту, так и в другую сторону. Решение вступает в силу незамедлительно, заявила компания в среду.
Одна из крупнейших и самых известных сетей ресторанов в Китае Haidilao объявила, что временно закрывает свои заведения в 118 городах материкового Китая на фоне эпидемии пневмонии. Toyota приостанавливает работу всех предприятий в Китае до 9 февраля. CША, Япония и Турция начинают эвакуацию своих граждан из КНР.
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