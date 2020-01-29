Эпидемия коронавируса побила исторический рекорд

Эпидемия коронавируса nCoV-2019 продолжает стремительно нарастать в Китае и по числу заболевших в материковой части страны уже превысила показатели «атипичной пневмонии» 2003 года.Как сообщает South China Morning Post , на утро 29 января в КНР было зафиксировано 5974 случая заболевания вирусом и 132 смерти от него. За двое суток число подтвержденных диагнозов выросло на 113%, летальных исходов — на 65%.

Еще около 60 тысяч человек находятся под наблюдением с подозрением на вирус, который, в отличие от SARS, способен распространяться даже во время бессимптомного инкубационного периода, который длится до двух недель.

Рекорд SARS китайскому коронавирусу удалось побить в считанные недели: 17 лет назад «атипичной пневмонией» в Китае заболели 5327 человек за 9 месяцев. Из них 349 человек скончались.

Общее число инфицированных в мире превысило 6 тысяч. Помимо материкового Китая 8 случаев подтверждены в Гонконге, 7 в Макао, 7 в Тайване, 38 — в странах Азии, четыре в Европе, 6 в Северной Америке и 5 в Австралии.

Как сообщили CNBC источники в Белом доме, США рассматривают возможность рекомендовать авиакомпания прекратить авиасообщение с материковой часть КНР. British Airways уже приняла соответствующее решение и приостанавливает все рейсы как в ту, так и в другую сторону. Решение вступает в силу незамедлительно, заявила компания в среду.

Одна из крупнейших и самых известных сетей ресторанов в Китае Haidilao объявила, что временно закрывает свои заведения в 118 городах материкового Китая на фоне эпидемии пневмонии. Toyota приостанавливает работу всех предприятий в Китае до 9 февраля. CША, Япония и Турция начинают эвакуацию своих граждан из КНР.