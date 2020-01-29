Январь 29th, 2020

Дженнифер Энистон объявила войну Анджелине Джоли

Дженнифер Энистон объявила войну Анджелине Джоли — это уже второе «объявление войны» бывшей жене Брэда Питта. Перед этим актрисы враждовали около двух лет. Все эти события происходят на фоне флирта между Энистон и бывшим мужем Джоли, Брэдом Питтом.

Похоже, американская актриса Дженнифер Энистон не забыла о том, как бесстыдно Анджелина Джоли отбила у нее мужа, ведь сейчас звезда сериала «Друзья» делает все, чтобы испортить репутацию бывшей соперницы. По крайней мере, так утверждает близкий к ситуации источник.

Сообщается, что после восстановления дружеских отношений с экс-возлюбленным Брэдом Питтом 50-летняя знаменитость начала использовать эту связь, чтобы отомстить Джоли.

По словам инсайдера, Дженнифер не перестает хвастаться всем вокруг, что рядом с ней Брэд чувствует себя гораздо счастливее, потому что наконец смог вырваться из-под давления Анджелины.

Брэд много рассказывал ей о своих мрачных днях рядом с Энджи, а Джен делится этими ужасными историями с друзьями, используя это для того, чтобы протянуть имя Энджи сквозь грязь – признался аноним.

Источник объяснил, что сейчас Энистон чувствует свою абсолютную победу над Джоли, ведь вместе с ней Брэд наконец чувствует себя по-настоящему свободным.

Более того, после скандального развода Питта и 44-летней актрисы большая часть Голливуда оказалась на стороне мужчины.

Джен считает свои действия полностью оправданными и уже празднует победу в этой личной дуэли.– подытожил инсайдер.