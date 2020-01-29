«Двойник» «суперзащищенного» российского планшета нашли на AliExpress по бросовой цене

Пользователи сети заметили на AliExpress устройство, сильно напоминающее новый отечественный планшет с «суперзащитой».

Разработку анонсировали компании Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG). По словам их представителей, промышленный планшет MIG T10×86 защищен на программном и аппаратном уровне. Он позиционируется как устройство для использования в экстремальных условиях.

У гаджета есть различные модули связи и коммуникационный порт для подключения внешних модулей. Также аппарат «способен выдержать перепады температуры более чем в 100 градусов», работу «в условиях пыли, дождя, холода и и снега». Операционная система Astra Linux разработана в России и соответствует нормам Минобороны и ФСБ, пишет «Хабр».

По словам директора по продукту группы компаний Astra Linux Романа Мылицына, сейчас на российском рынке «крайне мало устройств подобного класса», хотя отечественная промышленность нуждается в защищенных девайсах.

Цена на планшет начинается от 105 тыс. рублей. Между тем на Aliexpress есть очень похожее устройство с аналогичным уровнем защиты от внешних факторов — Winpad W1000 не дороже 44 тыс. рублей.