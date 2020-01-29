Январь 29th, 2020

Дочка Милы Йовович удивила поразительным сходством с мамой

Дочь актрисы Милы Йовович и режиссера Пола Андерсона снялась в стильной фотосессии для глянца. 12-летняя Эвер охотно позировала перед фотографами, демонстрируя свой новый имидж. Но пока в США ожидают появление нового выпуска журнала Love, журналисты LifeStyle 24 обратили внимание на удивительное сходство девочки со своей звездной мамой.

Несколько месяцев назад Эвер Андерсон, которая является первенцем Милы Йовович, решила кардинально сменить имидж. Школьница перекрасила волосы в голубой цвет, охотно продемонстрировала в сети. Но пока хейтеры засыпали страницу актрисы гневными комментариями, Эвер Андерсон в таком имидже снялась для нового выпуска журнала Love Magazine.

Соответствующими снимками поделились представители глянца и Мила Йовович. Актриса не скрывала своей гордости за успех ее дочери и написала щемящая сообщение в сети.

«Эвер стала звездой обложки Love Magazine. Незабываемо! Обложка и фотографии такие же магические, как и она, я так горжусь своей маленькой сказочной девушкой, потому что она не только идет вслед за мечтами быть актрисой, работая настойчиво, участвуя в пробах и получая удивительные оценки в школе … Когда-то мы с вашим отцом всегда учили, что мечтать о великом — лишь небольшая часть битвы. Настойчиво работать и соблюдать дисциплину, чтобы осуществить эти большие мечты — настоящий секрет успеха, и ты это научилась, дитя! » — написала Мила Йовович.

Как известно, Эвер — не единственная дочь голливудской актрисы украинского происхождения Милы Йовович. Звезда также воспитывает 4-летнюю Дешиел и ожидает появление третьего отпрыска.