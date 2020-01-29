Дочь Миллы Йовович Эва впервые снялась для гламурного журнала

12-летняя Эва Андерсон, дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, стала героиней свежего номера журнала Love, представ на его обложке с синими волосами и белой крысой на плече. Глянец сообщил, что Эва продолжает дело своих родителей.
Звезда обложки нашего следующего номера только что закончила сниматься в своем втором полнометражном фильме,
— рассказал Love Magazine в инстаграме.
Эва Андерсон
Юная Эва тоже поделилась кадром из фотосессии, поблагодарив команду издания за работу.
Обложка журнала Love стала второй глянцевой обложкой в жизни дочери Йовович и Андерсона. В сентябре прошлого года девочка дебютировала на обложке американской версии журнала Jalouse.
Что касается работ Эвы в кино, то в 2016 году на экраны вышел фильм «Обитель зла: Последняя глава» (Resident Evil: The Final Chapter), в котором она снялась вместе с мамой, а режиссером ленты выступил отец Эвы.
Милла Йовович и Пол Андерсон с дочерьми
Эва Андерсон
Эва Андерсон и Милла Йовович
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