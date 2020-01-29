Январь 29th, 2020

Блогер обвинил Бабикова во лжи и опубликовал фото

29 января волонтер и блогер Мирослав Гай обвинил нового первого заместителя председателя ДБР Александра Бабикова во лжи и обнародовал доказательства

Доказательства лжи Бабикова по работе на Януковича ветеран войны, блоггер и волонтер Мирослав Гай опубликовал в Facebook.

«Вчера на преконференции в ГБР первый заместитель Бабиков соврал всем в лицо», — отметил Гай в заметке.

Мирослав Гай обнародовал фотографии докуметов, которые свидетельствуют, что нынешний заместитель Председателя ГБР трудился в интересах Виктора Януковича.

Волонтер привел цитату Александра Бабикова с его личного брифинге от 28 января:

«Я не представлял права и интересы Януковича. Тем более по делам Майдана. Кто-то из вас хоть раз с 2014 до 2020 года слышал мое имя как адвоката, который предоставляет ему правовую помощь? Я задал вопрос, слышали ли вы, что я представлял его интересы в течение этих 6 лет? Ни один из вас не смог ответить на этот вопрос, потому что я его интересы не представлял, никогда не был с ним знаком и никаких договорных отношений с ним не заключал »

Мирослав Гай в заметке обнародовал 3 фотографии, где Бабиков упоминается среди адвокатов-защитников Януковича