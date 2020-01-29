Январь 29th, 2020

Австралийские ученые воссоздали китайский коронавирус

Австралийские ученые стали первыми, кто смог воссоздать коронавирус за пределами Китая. Они назвали это «значительным прорывом», который может помочь в диагностике и лечении вируса, который стремительно распространяется и уже вышел за пределы Китая.

Исследователи из специализированной лаборатории в Мельбурне заявили, что смогли воссоздать копию китайского коронавируса, образец которого они получили в прошлую пятницу.

«Мы готовились к чему-то подобному много-много лет, и именно поэтому смогли получить ответ так быстро», — рассказал доктор Майк Кэттон из Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти.

Воссозданную копию вируса австралийские ученые собираются передать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в надежде на то, что их открытие поможет всеобщим усилиям по диагностике и лечению вируса.

Для диагностики и оценки пробных вакцин

Копия коронавируса может быть использована в качестве контрольного материала для тестирования, а также «изменит правила игры» в диагностике, считают австралийские ученые.

По мнению исследователей, благодаря воссозданной ими копии коронавирус можно будет диагностировать еще на ранней стадии — у людей, у которых еще не проявились его симптомы.

Китайские власти заявили, что коронавирус, как и обычный грипп, способен распространяться еще во время инкубационного периода. Однако в ВОЗ отмечают, что пока неясно, заразен ли он до проявления симптомов. По данным организации, инкубационный период коронавируса может составлять от двух до 10 дней.

«Тест на антитела позволит нам ретроспективно проверить пациентов с подозрением на коронавирус, чтобы получить более точное представление о том, насколько широко он распространен», — заявил доктор Кэттон.

Кроме того, по его словам, с помощью копии коронавируса можно будет оценивать эффективность пробных вакцин.

132 жертвы

Власти Китая закрыли на карантин город Ухань в провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, однако он уже распространился по всему Китаю и вышел за пределы страны.

На данный момент число инфицированных коронавирусом достигло почти шести тысяч человек, 47 случаев заражения зафиксированы в 16 странах за пределами Китая. В Китае от коронавируса погибли 132 человека, в других странах случаев летального исхода не зафиксировано.

Австралия, в которой подтверждено шесть случаев заражения коронавирусом, планирует разместить 600 своих граждан, возвращающихся из Китая, на острове Рождества в Индийском океане, в 2 тысячах км от материковой части страны, и на две недели закрыть остров на карантин.

Британская авиакомпания British Airways утром 29 января объявила, что приостанавливает все прямые рейсы в материковую часть Китая и из нее в связи со вспышкой коронавируса. Британский МИД, в свою очередь, рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Китай.