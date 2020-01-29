Январь 29th, 2020

Астрономы обнаружили самую горячую планету

Ученые из NASA исследовали самую горячую экзопланету и обнаружили, что ее атмосфера настолько раскалена, что небесное тело может разрывать молекулы.

Об этом сообщает пресс служба NASA.

Планета KELT-9b — это очень горячий Юпитер, одна из нескольких разновидностей экзопланет, найденных в нашей галактике. Она весит почти в 3 раза больше Юпитера. Температура ее поверхности 7800 градусов по Фаренгейту (4300 градусов по Цельсию), что в разы горячее некоторых звезд, поэтому эта планета получила звание самой горячей из обнаруженных на сегодняшний день.

Исследователи обнаружили, что одна и та же сторона планеты всегда обращена к своей звезде. Это привело к тому, что молекулы водорода расщепляются на куски, а затем перетекают на ночную сторону и снова превращаются yfpfl.

Атмосфера KELT-9b перетекает из одной части планеты в другую. Скорость ветра на ней могла бы достигать 60 километров в секунду, но из-за распада молекул водорода этого не происходит.