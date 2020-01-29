Январь 29th, 2020

Антропологи рассказали как алкоголь спас все человечество





Антропологи рассказали как алкоголь спас все человечество, благодаря усвоенной мутации организма. Об этом заявили исследователи университета Эксетера (Великобритания). Ученые говорят, что способность усваивать алкоголь спасло наших предков от глобального вымирания.



Они говорят, что еще десять миллионов лет назад «виды приматов конкурировали друг с другом за пищу и ресурсы, и некоторые группы ели незрелые плоды, которые были способны переварить». По словам ученых, именно «это давало им преимущество перед остальными обезьянами».



Исследователи объясняют, что «перезрелые плоды не могли усваиваться в организме обезьян, вызывая отравление из-за наличия этилового спирта». Но, по их словам, «со временем у людей появилась адаптация, которая дала нашим предкам возможность есть такие фрукты».



Ученые говорят, что «разделение линий шимпанзе и человека произошло примерно пять с половиной миллиона лет назад, что поясняет, почему некоторые виды современных обезьян также способны перерабатывать алкоголь в своем организме».



Исследователи сообщают: «Концентрация спирта в ферментированных растительных тканях составляет 1-4%, что намного ниже, чем во многих современных алкогольных напитках».