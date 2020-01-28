Зеленский взял курс на диктатуру и тоталитаризм в Украине

То, о чем так много говорили порохоботы и во что ваш покорный слуга до последнего, признаюсь, не верил, похоже, начинает сбываться. «Зеленое» руководство страны, не особо таясь, взяло курс на изменение политического режима, и отнюдь не в сторону демократизации.



Первым звоночком были, конечно, действия новоизбранного парламента: игнорирование Зе-большинством законодательных процедур, презрительное отношение к оппозиции и так далее и тому подобное. Однако до недавнего времени оставалась надежда, что это делается во имя общего блага и заполученный Зеленским универсальный политический инструмент в виде монобольшинства в Раде совсем не обязательно толкнет главу государства на кривую дорожку конституционного переворота.



Увы, сейчас уже очевидно, что он избрал именно ее.



Скажем, предложенные поправки к Конституции – с ликвидацией госадминистраций и введением института префектов – это ничем не прикрытое и весьма агрессивное покушение на местное самоуправление. Президент хочет получить право приостанавливать полномочия, а по сути, распускать любой неугодный ему местный совет, блокировать его решения. Понятно, что при таких полномочиях главы государства все громады, от сельских до миллионных городских, станут более чем лояльными к Банковой. Мы такое уже проходили в 2010-2013 годах, и вы прекрасно помните, к чему это привело.

Из той же оперы – попытки Зеленского закрепить в Конституции свое право назначать глав ГБР и НАБУ без согласования с кем-либо. Деятельность этих правоохранительных органов и сейчас вызывает немало вопросов, но включение в президентскую вертикаль однозначно превратит их в аналог путинского следственного комитета — дубину, при помощи которой можно будет устранить любого неугодного режиму.Конституционный суд, к счастью, не стал идти на поводу у возжелавшего дополнительных рычагов власти руководителя страны и завернул эту инициативу. Впрочем, не исключено, что это был политический спектакль – подняли на штыки акт поскандальнее, чтобы отвлечь внимание общественности от других, не менее, а то и более опасных.

Особое беспокойство у меня и коллег вызывают законопроекты, связанные с прессой — №2693 «О медиа», который был подан группой нардепов во главе с экс-руководителем телеканала «1+1» Александром Ткаченко, и «О противодействии дезинформации», разработанный Минкультом.

Что в них не так? Попробую разъяснить.

Прежде всего, государство намерено, так сказать, упорядочить нашу работу. Лицензировать ее. В случае принятия этих законов любая деятельность по распространению информации, включая ведение блогов и сайтов, неважно, являются они полноценными СМИ, с какой целью созданы, приносят прибыль или нет и так далее, будет расцениваться как «деятельность в сфере медиа» и подлежать обязательной регистрации. Отсутствие такой регистрации, согласно проекту, должно повлечь за собой административный (!) штраф в размере от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 85 до 170 тысяч грн. Это в несколько раз больше, чем уголовный штраф, который часто назначают коррупционерам. К вопросу о приоритетах Зе-власти…

Должны появиться некие «профессиональные журналисты», причем право на профессию будет обеспечивать членство в единой (!) «негосударственной» общественной организации – Ассоциации профессиональных журналистов Украины. Авторы проекта «О противодействии дезинформации» задумывают ее как аналог Союза журналистов СССР и хотят наделить более чем серьезными полномочиями. Ассоциация сможет карать и миловать, то есть проводить дисциплинарные расследования и исключать за любые проступки из своих рядов, лишая провинившихся возможности полноценно работать в СМИ: только удостоверение АПЖУ будет признаваться государством как подтверждение профессионального статуса журналиста.

Не надо быть прорицателем, чтобы догадаться, кто в итоге возглавит эту Ассоциацию и ее местные подразделения, как оно все будет функционировать. Глава АПЖУ наверняка будет регулярно заглядывать за инструкциями в Офис президента, а региональные «журналистишерляйтеры» станут завсегдатаями областных администраций, а то и получат там кабинеты. Появятся «суды чести» («медийных стандартов»), раз в год или два будут созываться отчетно-выборные конференции, станут обычным делом вызовы провинившихся «на ковер» к журналистскому начальству. Обязательно будут взятки. Без взяток при таких полномочиях никуда. Правда, я не уверен, кто станет инициатором: или редакции сами начнут заносить барашка в бумажке, чтобы их не трогали, или же Ассоциация (читай центральная и местная власти) поставит их на счетчик. Впрочем, эти процессы могут развиваться параллельно.

В России, кстати, до такого еще не додумались. Что ж, отрадно, что хоть в чем-то мы первые.

Но это еще не все изюминки упомянутых законопроектов. Так, правительство предлагает лишить журналистов ряда прав – тех, которые, видимо, считает особо неприятными для себя. К примеру, сейчас, согласно закону «О печатных средствах массовой информации», мы имеем право беспрепятственно посещать помещения субъектов властных полномочий и быть лично принятыми в разумные сроки их должностными и служебными лицами. Это означает, что камуфлированное быдло, охраняющее всякие налоговые и райгосадминистрации, не может закрывать двери перед репортером или выталкивать его на улицу. В жизни, понятно, всякое бывает, однако такое право у нас есть, и мы можем к нему апеллировать.

Авторы правительственного законопроекта предлагают разрешить работникам медиа посещать лишь открытые мероприятия. Степень открытости, само собой, определяет сам орган власти.

В случае принятия закона в такой редакции у журналистов не будет права «собирать информацию в районах стихийного бедствия, катастроф, в местах аварий, массовых беспорядков, военных действий».

Зато вводится целый ряд запретов, главный из которых — на распространение некой «дезинформации». Что это за зверь, Зе-законотворцы толком объяснить не смогли – соответствующее дефиниция в законе более чем расплывчата. Судя по всему, толкование термина будет расширенным – так, как угодно правительству.

Оправдывают борьбу с этой самой дезинформацией гибридной войной, которую ведет против нашей страны Российская Федерация. Правда, каким образом введение цензуры в украинском информпространстве – а речь, поверьте, идет именно об этом – поможет бороться с российской пропагандой, которая давно уже воздействует на умы напрямую, через спутниковые антенны и VPN, авторы объяснить не удосужились. Полагаю, что все это лишь отмазки. Причем самые что ни на есть гнилые.

Вы верите, что нынешние руководители страны, которые отводят войска с фронта, боятся назвать Россию агрессором, забыли о существовании оккупированного Крыма – что они всерьез намерены противодействовать информационным атакам с северо-востока? Что они подставляются под критику со всех сторон исключительно ради того, чтобы крепить оборону и не дать Путину оболгать Украину? Может, и украинские спутниковые каналы сейчас кодируют для противодействия агрессии? Чтоб, значит, враг не смог посмотреть наш замечательный контент… Раша-ТВ, кстати, прекрасно ловится на всей территории страны и денег не просит. Кушайте бесплатно!

Бритва Оккама призывает нас не плодить лишних сущностей. Гипотетический патриотизм Зеленского и его, так сказать, команды – именно такая, лишняя сущность. А вот жажда власти, причем власти авторитарной, — мотив вполне понятный. И объясняющий все или почти все из того, что происходит с недавних пор в Украине.

Как известно, любой, мало-мальски острый журналистский материал нетрудно объявить фейком. Стопроцентных доказательств, не располагая возможностями правоохранительных органов, собрать априори невозможно. Написал, скажем, журналист Иванов, что судья Петров купил на нетрудовые доходы особняк в Совиньоне, а тот такой: «Где ваши доказательства? Это дом моей тещи, заслуженной работницы детской поликлиники №4. Вот, скопила за много лет самоотверженного труда на благо общества». И ведь, действительно, никаких прав на домину у судьи нет, в документах его имя отсутствует. Фейк состряпал журналюга? Однозначно! А поскольку судья Петров – это важная фигура в государстве, представитель третьей ветви власти, то наезд на него вполне можно трактовать как посягательство на национальную безопасность. И значит, это дезинформация!

Предложения Минкульта не просто антиконституционные, они наглые. Куда там рыгам с их «драконовскими» законами 16 января! Те хоть стеснялись называть вещи своими именами. Эти ничего не стесняются, они хотят все и желательно сразу.

Согласно законопроекту, выявлять дезинформаторов и передавать их карающей длани государя должен некий уполномоченный по вопросам информации, которому будут помогать сотрудники СБУ. Ну вы поняли, да…

В Уголовном кодексе появится статья 114-2 – «распространение дезинформации». Простой «фейк» – от 85 до 117 тысяч грн (как в случае отсутствия регистрации у СМИ). Финансирование «фейков» (это к издателям и владельцам масс-медиа) – до пяти лет лишения свободы. Распространение такой информации, совершенное повторно или организованной группой (то есть редакцией) — от пяти до семи лет. Кстати, если санкция статьи предполагает лишение свободы на срок больше пяти лет, то на стадии досудебного расследования следователь и прокурор могут требовать отправить фигуранта в СИЗО. Иными словами, «зеленые» хотят получить возможность бросать за решетку целые журналистские коллективы.

Детально эти законопроекты уже разбирались правозащитным сообществом, поэтому не будем повторяться. Констатирую лишь, что тенденция не просто неприятная – она пугает.

У любой власти — особенно если ее начинания не удаются, экономика буксует, а народ, который еще недавно рукоплескал, все громче ропщет — есть соблазн прикрутить гайки и заткнуть недовольные рты. В демократических государствах такие попытки, как правило, обречены на провал, потому что действует система сдержек и противовесов: захочет, допустим, президент объявить себя владычицей морскою – а закон этого не позволяет, парламент возмущается, пресса дебоширит, акции протеста всякие происходят, суды блокируют все начинания незадачливого вождя. А потом выборы, и – шмяк! – дурака с манией величия прокидывают.

В Украине, к сожалению, эту систему кое-как выстроили, но толком не отладили, и сейчас она начинает откровенно сбоить. Вопрос, насколько серьезен этот сбой и как далеко позволим мы зайти доморощенным путиным.

Автор – Олег Константинов, главный редактор «Думской»