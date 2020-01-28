Январь 28th, 2020

В мире начинает побеждать идиократия



Необразованного подростка с психическим расстройством нельзя так называть. Она борец за экологию. Родители у неё — святые люди. Их нельзя называть мудаками, манипулирующими обществом и наживающимися на пиаре больной дочери, пользуясь модной в обществе толерантностью.



Негров нельзя называть неграми. Даже если они чёрные. Даже если они люди. Черногорию можно называть Монтенегро. А негров — нельзя.



Представитель сексуального меньшинства может работать, как угодно плохо. Уволить его нельзя. Потому что уволив представителя сексуального меньшинства — вы гомофоб.



Цыган нельзя называть цыганами. Они ромы. И тут вообще черт знает почему. Почему ромы, а не васи, например. Или григории.



Когда успешный дизайнер выпустил линию детских пижам из батиста и красиво представил их публике — он педофил. И пособник остальных педофилов. А когда тёлка, бывшая стриптизёрша с полным профайлом ню фото, учит маленьких девочек танцевать в трусиках на пилоне — она занимается физическим развитием детей и несёт в мир прекрасное. И ещё она подружка и феминистка мимими.



Идиотов нельзя называть идиотами. Даже если они голосуют за клоунов и зеков. Идиоты обижаются. А страна тем временем летит в ад.



Это общество ебанулось. И мне страшно представить, что должно произойти, чтобы люди стали… Умнее? Нет. Адаптивными. Приспособленными и честными. Хотя бы сами с собой.



Елена Подгорная