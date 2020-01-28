Январь 28th, 2020

Ученые теоретически решили задачу телепатии для человека





Ученые теоретически решили задачу телепатии для человека — реальное появление телепатического оборудования в продаже возможно в ближайшие годы. По мнению ученых Лондонского королевского общества, благодаря интерфейсам мозг-компьютер люди смогут мысленно общаться между собой. Об этом говорится в новом докладе организации, рассмотренном в The Independent.

Документ подробно описывает некоторые из наиболее увлекательных возможностей, которые откроет перед нами прямое подключение к машине, но также предупреждает, что подключение мозга к компьютеру может поставить под угрозу индивидуальную конфиденциальность.



“От мозга к мозгу смогут передаваться не только мысли, но и сенсорные переживания. Человек в отпуске сможет послать “нейронную открытку”, рассказывающую другому пользователю о том, что он видит, слышит или дегустирует”, — говорится в докладе



Чтобы убедиться в том, что нейронные имплантаты будут использоваться на благо людей и общества, Лондонское королевское общество призывает правительство установить контроль над этой технологией. По мнению учёных, без такого контроля частные компании, уже работающие над собственными системами “мозг-компьютер”, смогут сами задавать условия использования этой технологии.



Технология прямого подключения может принести огромную пользу человечеству, трансформировав целые сектора экономики, включая государственное здравоохранение и социальную помощь. Но если контроль над подобным инструментом будет находиться в руках корпораций, это может стать началом смерти самого государства в традиционном понимании. И совсем не факт, что под корпоративным управлением мир станет более комфортным и свободным местом.



В целом, появление интерфейса “мозг-компьютер” станет настоящим испытанием для нашего вида. До сих пор ни одна технология, включая технологии интернета и мобильных устройств, не оказывала на человека столь мощного влияния. А значит, мы ступаем на совершенно неизведанную территорию, и прогнозировать что-либо в такой ситуации крайне трудно.