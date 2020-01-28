Тайна перевала Дятлова — раскрыт текст предсмертного письма одного из погибших

Незадолго до гибели группы Дятлова один из участников туристической команды оставил предсмертную записку, текст которой обнародовали для родственников. Это оказалось шокирующим событием для них, пишет «КП-Россия». Как стало известно сам руководитель группы Дятлов в ту роковую ночь написал короткую записку, которую нашли у него в кармане, но скрыли от родных. При этом его отец долгое время добивался, чтобы ему рассказали, что это за записка, о которой он узнал случайно, и почему родстенники получили не все вещи умерших. Об этом будет и трехсерийный документальный фильм, который скоро выйдет в эфир одного из российских телеканалов.
Однако самые важные свидетельства тех событий — это документы. Впервые зрители увидят последнее письмо Рустема Слободина, которое он отправил домой из экспедиции, и узнают, о чем молодой человек писал родителям перед смертью.
Сестра Рустема Слободина Людмила Моргунова рассказала, как ее отец пытался узнать правду о гибели сына:
- Папа пошел в обком партии, ему сказали: «Вы лучше помолчите и не узнавайте ничего, иначе лишитесь партбилета».
Напомним, что ранее сообщалось, что на телах погибших врачи обнаружил неизвестную инфекцию во время вскрытия. По словам врача, который присутствовал при вскрытии, доставлены в морг тела имели странный цвет, а также были загрязнены радиацией. Одежду с погибших сняли в Свердловске, тогда же взяли образцы тканей – искали возбудителей неизвестной инфекции. По словам врача, инфекцию обнаружили только при размораживании тел – в замороженном состоянии возбудители болезни были безопасны.
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