Январь 28th, 2020

Спортсменка доказала попадание допинга в организм после связи с мужчиной

В организме канадской спортсменки по гребле на каноэ Лоренс Венсан-Лапуант обнаружили следы лигандрола, аналога стероидов

Лоренс Венсан-Лапуант, 11-кратная чемпионка мира по гребле на каноэ, полностью оправдана по допинговому делу. Об этом сообщает Radio Canada.27-летнюю канадскую спортсменку отстранили летом прошлого года, когда в ее организме обнаружили следы лигандрола. Из-за этого Венсан-Лапуант грозила дисквалификация на четыре года.В ходе слушаний по допинговому делу защите спортсменки удалось доказать, что запрещенное вещество попало в организм последней «после обильного обмена жидкостями с ее парнем», передает радиостанция.В ходе разбирательств молодой человек сдал на анализ свои волосы: работники лаборатории обнаружили в них запрещенное вещество, а тот объяснил наличие стероидов необходимостью лечения.В комментарии для CBC Sports Венсан-Лапуант заявила, что ее молодой человек занимался футболом на любительском уровне и «принимал добавки для тренировок». «Вряд ли он знал, что принимает препарат, который может сказаться на мне», — отметила девушка.Венсан-Лапуант шесть раз побеждала на чемпионате мира на дистанции 200 м в каноэ-одиночке, четыре раза становилась первой на дистанции 500 м в двойке и еще один раз — на дистанции 5000 м в одиночке.