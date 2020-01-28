 
 
Январь 28th, 2020

Премьер министр-комик из Словении подал в отставку

Премьер министр Словении Марьян Шарец, в прошлом актер и комик, подал в отставку со словами «Я не могу исполнить ожидания людей».

Марьян Шарец выступал в комедийном амплуа и политической сатире на радиошоу и телевизионном шоу. Изображал вымышленного персонажа Ивана Серпентиншика, ворчливого деревенского жителя.

Кроме этого, имитировал многих известных людей — президентов, политиков.


Nick Vest

Category: Мир, Новости ﻿
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