Определена дата, когда коронавирус охватит весь мир

Охват всех континентов новым опасным коронавирусом произойдет в течении 2-х месяцев. Пик эпидемии продержится ориентировочно до начала весны, считают китайские вирусологи. Что же касается Китая, то пик вспышки коронавируса в Китае можно ожидать примерно через 7-10 дней, заявил глава комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. В то же время он заверил, что резкого скачка заболеваемости не будет.

Врач Чжун Наньшань отметил, что пока нет ни одного полностью целевого препарата для лечения зараженных коронавирусом. Однако ряд методов борьбы с заболеванием все же есть.

«Технологии жизнеобеспечения больных намного улучшились, и уровень смертности будет падать», — уверен Наньшань, передает агентство «Синьхуа».

Он также добавил, что необходимо диагностировать болезнь на ранних стадиях, а всех больных — изолировать.

Напомним, новым коронавирусом заболели уже 4,5 тыс. человек, 106 из них умерли. Помимо Китая, вирус выявили в Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Непале, Франции, США и других странах.