 
 
Январь 28th, 2020

Обвал мировых цен на нефть усугубляется эпидемией в Китае

Обвал мировых цен на нефть усугубляется эпидемией в Китае — уже сейчас аналитики прогнозируют падение цен ан нефть к лету до 45 долларов за баррель.
Цены на нефть снижаются после падения до минимальных значений с середины октября. Стоимость черного золота падает на фоне опасений рынков из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал новый коронавирус.

Так, 28 января стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:32 по киевскому времени составила 58,28 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел до 52,97 доллара за баррель.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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