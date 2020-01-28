Январь 28th, 2020

Обнаружен самый большой золотой самородок Великобритании (фото)





Они идеально монтируются между собой и вместе напоминают разломанный бублик, общий вес которого – 121,3 грамма. Самородок обнаружил искатель кладов, имя которого засекречено. Впрочем, так же, как и место находки.

Известно лишь, что золотой самородок был найден в одной из рек Шотландии.



Чистота породы – 22 карата – дает возможность предположить, что золотой бублик стоит как минимум 80 000 фунтов стерлингов. Самородок получил название Reunion Nugget («Воссоединенный самородок»).



Дальнейшая судьбы золотой находки неизвестна. По одной из версий, она попадет в Королевскую сокровищницу. По другой – ее выкупит Национальный музей Шотландии.



Слово – знатокам

Эксперт по золоту Нил Кларк полагает: хотя на территории Шотландии есть более 300 мест, где можно найти золото, доказать происхождение этого самородка будет сложно.



Ли Палмер, автор книги «Появление золота в Великобритании: руководство для золотоискателя», подтвердил предположение о том, что два фрагмента ранее составляли одно целое. Возможно, цельный самородок был разбит ударом о камни.



Ли Палмер, который не занимается продажей золота, надеется, что самородок будет выставлен в лондонском Музее естественной истории или в Национальном музее Шотландии. Потому что люди должны увидеть эту бесценную находку.