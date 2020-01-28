Январь 28th, 2020

«Нечто» получит перезапуск от Universal

Портал Bloody Disgusting сообщает, что студия Universal запустила в разработку новую картину по вселенной «Нечто» 1982 года.

Известно, что за основу будет взята новелла «Ледяной ад», которая долгие годы считалась утерянной. Также к проекту будет причастна студия Blumhouse, с которой Universal сотрудничала на съёмках «Человека-невидимки».

Напомним, что оригинальный фильм рассказывает о команде американских исследователей, которые сталкиваются с ужасной инопланетной тварью в Антарктике и вступают с ней в ожесточённую схватку.

Состав съёмочной группы, а также дата выхода пока не анонсированы.