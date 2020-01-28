Январь 28th, 2020

НАТО вооружается уникальными беспилотниками для слежки за Россией





Радары современных аппаратов позволяют получать четкие изображения с земли в радиусе 200 км



На вооружение НАТО поступят новые американские беспилотники Global Hawk, которые смогут следить за происходящим в России на расстоянии до 200 км вглубь, не пересекая границу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет 112 ссылкой на норвежское издание Verdens Gang.



По его словам, данные беспилотники позволяют НАТО получить преимущество перед Россией и Китаем, которые не обладают подобными технологиями, а единственной страной, у которой есть такая технология, являются США.



«Они будут летать над территорией НАТО. Но они смогут видеть, что происходит далеко в глубине расположенных с нами по соседству стран, и позволят намного лучше понимать, что происходит с другой стороны границы», — сказал Столтенберг.



Он отметил, что если бы такие беспилотники были на вооружении Альянса в 2014 году, то они бы позволили получить больше информации во время российской агрессии в Украине и аннексии Крыма.



«Если бы у нас были такие возможности в 2014 году, когда Россия использовала военную силу в Украине и аннексировала Крым, это дало бы нам более точную информацию о происходившем», — сказал Столтенберг.



Сообщается, что НАТО закупило пять Global Hawk, которые поступят на вооружение Альянса к 2022 году. Беспилотники способны летать без заправки до 30 часов на высоте 18 км, а их радары позволяют получать четкие изображения с земли в радиусе 200 км



https://cursorinfo.co.il/rossiya/nato-vooruzhaetsya-unikalnymi-bespilotnikami-dlya-slezhki-za-rossiej/