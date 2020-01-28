Январь 28th, 2020

На острове в океане нашли 11 неизвестных науке тропических растений и мутации микробов



На острове в океане нашли 11 неизвестных науке тропических растений и мутации микробов, которые могли возникнуть лишь на протяжении миллионолетней изоляции.На острове Хайнань (южный Китай) обнаружили 11 видов тропических растений, ранее неизвестных науке. Важное открытие было сделано в горных районах центральной части острова сотрудниками Китайской академии тропических сельскохозяйственных наук (CATAS).



Пять видов относятся к семейству осоковых, три – к орхидеям, два – к перцевым, еще один – к хедиотисам, сообщает пресс-служба академии.



Хайнань считается «генетическим банком природы» не только в Китае, но и во всем мире. Там наблюдается более 4 000 видов сосудистых растений, свыше 2 500 лекарственных и более 20 редких, находящихся под защитой на национальном уровне. Исследования флоры острова начались в 1993 году.



«В общей сложности мы идентифицировали 85 новых видов, 11 из которых были эндемичными в Хайнани и 11 – ранее неизвестными в Китае», – подчеркнули сотрудники CATAS.

Ученые намерены продолжать изучение растений и выявить их возможные лекарственные свойства. Кроме того, они планируют создать на острове условия, оптимальные для сохранения и приумножения природных богатств.