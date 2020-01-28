Январь 28th, 2020

Майли Сайрус не позвали на «Грэмми»

Множество наших любимчиков блистало в своих шикарных нарядах на красной дорожке ежегодной премии «Grammy». Однако некоторых известных лиц все же недоставало. Так, Майли Сайрус (Miley Cyrus) не была приглашена на церемонию, хотя ее отец и младшая сестра отлично проводили там время.

Майли не была бы Майли, если бы не пошутила над всей этой ситуацией в Instagram. Звезда выложила у себя на страничке короткое видео, при этом намекнув на решение Recording Academy не приглашать ее на «Grammy».

«и мы удивляемся, почему меня больше не приглашают на церемонии награждения», — написала Сайрус под видео с MTV EMA 2013, где она начала курить травку прямо на сцене.

Ну по крайней мере многие артисты написали, что очень скучают по Майли на церемониях, так как без нее сами шоу стали скучнее. Надеемся, однажды Сайрус все-таки завоюет обратно доверие руководителей подобных премий.