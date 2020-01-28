 
 
Январь 28th, 2020

Курение вызывает шизофрению и другие психические расстройства — ученые



Курение влияет на развитие психических расстройств. В частности, речь идет о шизофрении и депрессии.

- Известно, что люди с депрессией и шизофренией гораздо чаще курят. Чтобы выяснить, является ли курение причиной либо следствием расстройств психики, ученые из Бристольского университета проанализировали данные 462690 человек с помощью двухэтапного анализа по методу рандомизации Менделя, — отметил автор.

Рандомизация по Менделю учитывает генетические варианты, которые могут быть причиной патологии, объясняют авторы.
Команда анализировала геномы пациентов на протяжении всего периода курения в течение жизни, оценивая продолжительность, интенсивность и перерывы в курении.

Курение табака повышало риск депрессии почти вдвое и шизофрении в 2,2 раза, показали наблюдения.
Результаты оказались одинаковыми как в течение всей жизни, так и в начале развития пагубной привычки.
Кроме того, депрессия и шизофрения также увеличивали вероятные риски привычки курения.

- Эти данные подтверждают, что курение имеет неблагоприятные последствия для психического здоровья, — обобщают авторы. — Депрессия и шизофрения, по крайней мере частично, обусловлены привычкой курения.

Ранее исследователи представили доказательства, что курение табака также повышает риск развития биполярного расстройства. Однако как именно работает механизм, ученые пока не могут сказать.

- Отказ от курения способен улучшать психическое здоровье у всех людей, включая пациентов с депрессией и шизофренией, — подчеркивают исследователи.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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