Январь 28th, 2020

Курение вызывает шизофрению и другие психические расстройства — ученые





Курение влияет на развитие психических расстройств. В частности, речь идет о шизофрении и депрессии.

- Известно, что люди с депрессией и шизофренией гораздо чаще курят. Чтобы выяснить, является ли курение причиной либо следствием расстройств психики, ученые из Бристольского университета проанализировали данные 462690 человек с помощью двухэтапного анализа по методу рандомизации Менделя, — отметил автор.



Рандомизация по Менделю учитывает генетические варианты, которые могут быть причиной патологии, объясняют авторы.

Команда анализировала геномы пациентов на протяжении всего периода курения в течение жизни, оценивая продолжительность, интенсивность и перерывы в курении.



Курение табака повышало риск депрессии почти вдвое и шизофрении в 2,2 раза, показали наблюдения.

Результаты оказались одинаковыми как в течение всей жизни, так и в начале развития пагубной привычки.

Кроме того, депрессия и шизофрения также увеличивали вероятные риски привычки курения.



- Эти данные подтверждают, что курение имеет неблагоприятные последствия для психического здоровья, — обобщают авторы. — Депрессия и шизофрения, по крайней мере частично, обусловлены привычкой курения.



Ранее исследователи представили доказательства, что курение табака также повышает риск развития биполярного расстройства. Однако как именно работает механизм, ученые пока не могут сказать.



- Отказ от курения способен улучшать психическое здоровье у всех людей, включая пациентов с депрессией и шизофренией, — подчеркивают исследователи.