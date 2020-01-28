Январь 28th, 2020

Король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь

Бывший король Бельгии Альберт II после многолетнего судебного разбирательства признал, что является биологическим отцом художницы Дельфины Боэль. Заявление адвокатов экс-монарха приводит бельгийское издание Het Nieuwsblad.

В нем отмечено, что 85-летний Альберт II всегда уважал отношения 51-летней Боэль с ее юридическим отцом, промышленником Жаком Боэлем и не вмешивался в ее воспитание. «Но спустя более 40 лет госпожа Дельфина Боэль решила разорвать юридическую, социальную и эмоциональную связь со своим отцом и сменить семью. [Она добилась этого] посредством длительной и болезненной процедуры, которая… не учитывала право вовлеченных сторон на частную жизнь», — говорится в заявлении.

Адвокат Дельфины Боэль Марк Уйттендале ответил, что признание отцовства принесло его клиентке облегчение, но не залечило ее эмоциональную травму. «Последние годы были кошмаром. У нее был юридический отец, который [не оспаривал отцовство], но не любил ее. И у нее был биологический отец, который грубо отверг ее», — сказал Уйттендале. Он добавил, что тон заявления Альберта II ранил Дельфину Боэль, так как жертвой в нем представлен бывший монарх, а не его дочь. «Мужчины иногда делают вещи, за которые должны брать ответственность. Он не делал этого годами», — подчеркнул адвокат.

Дельфина Боэль судилась с Альбертом II семь лет. Король сдал тест ДНК под угрозой гигантского штрафа

Дельфина Боэль родилась в 1968 году. В то время ее мать, баронесса Сибилла де Селис Лоншан уже четыре года была замужем за Жаком Боэлем. Они развелись в 1978 году. Дельфина все детство считала Боэля своим отцом; только в 1985 году мать рассказала, что на самом деле она дочь принца Альберта Льежского (в 1993 году он станет королем Бельгии Альбертом II). Дельфина долго молчала об этом. Широкая публика узнала о внебрачной дочери монарха только в 1999 году— из неофициальной биографии его жены королевы Паолы, которую написал журналист Марио Даннилс.

Разразился скандал; король признал, что в 1970-х они с королевой прошли через семейный кризис, но отрицал существование внебрачной дочери. Сообщалось, что Дельфина Боэль пыталась встретиться с Альбертом II неофициально, но тот отказался ее видеть.

В 2013 году Альберт II отрекся от престола по состоянию здоровья и потерял юридическую неприкосновенность. Дельфина Боэль тут же подала на него в суд, требуя признать отцовство. Сибилла де Селис Лоншан поддержала притязания дочери и впервые публично рассказала о романе с Альбертом II. По ее словам, их отношения продолжались с 1966 по 1984 год. Принц не испугался ее беременности и после родов часто навещал ее. «Дельфина была плодом любви. Альберт не годился в отцы, но был очень мил с ней», — сказала баронесса де Селис Лоншан.

Судебная тяжба между Дельфиной Боэль и Альбертом II длилась семь лет. Ключевой поворот в ней произошел в мае 2019 года, когда суд обязал бывшего короля сдать тест ДНК. Если бы он не выполнил требование, ему грозил штраф в пять тысяч евро за каждый день просрочки. Альберт II сдал тест через две недели, но его результаты держали в секрете, пока Кассационный суд Бельгии — высшая судебная инстанция в стране — в декабре 2019 года не отклонил апелляционную жалобу бывшего короля и не поставил таким образом точку в разбирательстве.

Дельфина Боэль получит свою долю королевского наследства — хотя она утверждает, что судилась не ради него

Признание отцовства не позволит Дельфине Боэль получить титул принцессы или встать в очередь на престол, но позволит претендовать на наследство Альберта II, который уже пообещал внести ее в свое завещание. Состояние бывшего короля оценивается в 200-300 миллионов евро, Дельфина может претендовать на . Но ее адвокат Марк Уйттендале подчеркнул, что его клиентка судилась с экс-монархом не ради денег. По его словам, в противном случае ей было бы выгоднее остаться единственной законной дочерью Жака Боэля, семье которого принадлежат активы на 1,7 миллиарда евро.