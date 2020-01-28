Январь 28th, 2020

Компания Билла Гейтса совершила исторический прорыв в энергетике



Компания Билла Гейтса совершила исторический прорыв в энергетике. Новая технология позволит реализовать добычу дешевого электричества как в беднейших странах, так и в мегаполисах. При этом технологию собираются сделать открытой для использования.

Стартап Heliogen, один из инвесторов которого — фонд Билла Гейтса, создал уникальный метод концентрации солнечного света. В перспективе он поможет снизить уровень загрязнения воздуха.



Сейчас уровень нагрева достигает более 1000 градусов Цельсия, а в будущем планируется поднять его до 1500 градусов, сообщает CNN. Утверждается, что этих температур достаточно для частичного отказал тяжелой промышленности от сжигания угля или газа. Достичь такую температуру стало возможным благодаря сочетанию программного обеспечения и машинного зрения с технологией сверхточного управления зеркалами, которые отражают солнечные лучи.



«Мы внедряем технологию, которая способна обрушить цены на ископаемые виды топлива, она также совсем не производит выбросы CO2. И это действительно святой Грааль», — рассказал генеральный директор Heliogen Билл Гросс. Тепло от станций Heliogen будет стоить вдвое дешевле тепла, которое производится с помощью ископаемого топлива.