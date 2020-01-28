Январь 28th, 2020

Китайская самоотверженность в борьбе с вирусом

93-летняя пенсионерка — бывший врач поехала в Ухань, заявила, что если с ней что-то случится, никто не будет виновата, это ее решение, врач умрет на работе, также как боец умрет на войне！Таких врачей очень много, перед отправлением в город, они сами дали присяги.







Таксисты в городе добровольно и бесплатно возят медицинских работников и других людей, нуждающихся в помощи, одна медсестра пыталась дать деньги таксисту, он говорил:»береги больных, я не тебе помогаю, а городу помогаю».



Медсестра-девушка поехала в больницу, всю дорогу звонили родственники девушки, уговаривали ее не поехать, но

она решительно поехала, даже таксист, который возил эту девушку, расплакался. Во время карантина многие заведения закрыты в городе, но владельцы кафе бесплатно кормят людей для их удобства. Строители рабочие до 2 февраля должны сдать 2 новых больницы для борьбы с вирусом, работали без отдыха даже на китайский новый год, рабочие на фабриках как только услышали о проблеме в Ухань, все вышли на работу, и стали меньше пить воды чтобы меньше ходить в туалет, потому что понимают, что их продукция спасает жизнь в другом городе».







Источник: https://kukmor.livejournal.com/2963299.html