Январь 28th, 2020

Как китайская Tesla будет убивать бензиновые автомобили

Главная проблема Илона Маска, похоже, решена. Первые Tesla Model 3 с китайского завода компании уже отгружаются клиентам.

В начале января Илон Маск был настолько рад, что станцевал на открытии завода Tesla в Китае. Для этой радости действительно есть много причин. Главная из них — впервые со времён основания компании удалось исправить историю с удовлетворением пользовательского спроса. В США Tesla — одна из самых популярных и желанных к покупке машин, однако первые пару лет после запуска производства и продаж Tesla Model S компания не могла производить достаточного количества автомобилей. С вводом в строй завода в Китае Илон Маск убил сразу двух зайцев. Во-первых, смог обеспечить достаточные темпы производства: завод в КНР сможет производить 250 тыс. электромобилей после выхода на полную мощность. Тестовые мощности, рассчитанные на шесть месяцев, — 170 тыс. автомобилей.



Во-вторых, Tesla китайского производства через год-полтора после начала производства будет стоить существенно дешевле, чем 50 тыс. долларов, которые за неё просят сейчас. Кроме того, вся компонентная база, комплектующие и другая «мелочь», которая нужна для производства автомобилей в Китае, пока что завозится из США. Но в ближайшие два года, если верить инсайдам, процент комплектующих местного производства будет доведён до 50%, а через три года до 70%. Именно это и снизит стоимость китайских Tesla, которые уже сейчас (с учётом государственных субсидий и дешёвых кредитов) можно взять за 40–42 тыс. долларов при начальной стоимости в 50 тыс.

Сразу же нужно пояснить, что завод Tesla в Китае хоть и обошёлся Илону Маску в $2 млрд, но начал поставлять автомобили всего через 357 дней после начала строительства — рекорд даже для китайских темпов производства. Китай, кстати, станет первой площадкой, где в полный рост будет налажено производство автомобилей Tesla Model Y — компактных кроссоверов на базе Tesla Model 3.

К 2021 году ещё один завод Tesla будет построен в Германии. Производство в пригороде Берлина будет более производительным, чем в Китае, — 500 тыс. автомобилей в год сразу после запуска. Этого будет достаточно, чтобы «закрыть» потребности всех потенциальных покупателей электрокаров в Европе. Кроме того, уже с 2015 года исправно работает завод по сборке автомобилей Tesla в Нидерландах, правда, это производство скорее отвёрточное.

Этих действий хватит, чтобы оставить не у дел основных конкурентов Маска по автомобильному бизнесу. К примеру, Tesla Model 3 при цене в 42 тыс. долларов и аккумуляторе, которого хватает на 500 километров, гораздо приятнее и привлекательнее, чем, например, новый электромобиль EQC от Mercedes за 80 тыс. долларов и батареей на 320 километров пробега. И немцы, и сам Илон Маск хорошо понимают, что угнаться за передовиком производства будет тяжело. Но это лишь начало безумной электрической гонки.

Каким должен быть электромобиль?

Эксперты не раз отмечали, что нормальный запас хода для электромобилей будущего — от одной до полутора тысяч километров. Мощная батарея и производительные электродвигатели позволят заезжать на зарядку примерно раз в две-три недели, а всё остальное время можно будет тратить на личные дела. Наработки Илона Маска, а точнее, его ведущего инженера Джей Би Штробеля, который и создал силовую установку для Tesla, уже «оседлали» китайские инженеры. Компания Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co ещё в 2018 году представила электромобиль с запасом хода в одну тысячу километров. Только полноценным электромобилем его назвать сложно. Это гибрид, внутри которого работает водородный двигатель, производящий электричество и заряжающий батарею.

У Илона Маска дела с батареей большой ёмкости пока не очень. Заводской предел в 500 километров — верхняя планка миллиардера и его команды по разработке на данный момент. Единственным, кто смог предложить рациональное и недорогое решение этой проблемы, стал швейцарский стартап Innolith. Инженеры страны банков и альпийских лугов в 2019 году обещали выпустить батареи, обеспечивающие запас хода электрокаров до 1000 км.

Батареи с неорганическим электролитом и энергетической плотностью 1000 Втч/кг должны произвести революцию в производстве электромобилей, и Tesla, по некоторым данным, уже купила долю в этом стартапе с целью использовать разработки после завершения программы.

Прощай, бензин!

Забавно, что крупные автопроизводители, например BMW и Mercedes, на несколько лет отстали от небольшой американской компании, над идеями которой постоянно смеялись. Ситуация с электрической гонкой такова: Tesla уже предлагает к покупке полноценный электромобиль, купить который можно хоть сейчас, а Mercedes и BMW, да и другие автопроизводители, занимаются лишь созданием концептов и прокладыванием своего собственного пути. Уже упомянутый EQC и электрическая BMW i4 пока не продаются. Они либо находятся на тестах, либо активно дорабатываются в надежде запрыгнуть на подножку последнего вагона отъезжающего от немецких компаний поезда.

Разумеется, планы у автопроизводителей – конкурентов Tesla грандиозные, но догнать хитрого Илона Маска с темпами производства (считая все заводы скопом) в один-полтора миллиона электромобилей в год почти невозможно. При этом вложения в разработку электромобилей колоссальные — только Mercedes потратил на создание электрических моделей не менее десяти миллиардов евро. BMW c вложениями в 8,5 млрд евро до 2025 года дышит Mercedes в затылок, но особенной эффективностью здесь не пахнет. Всё дело в том, что Илон Маск начал производство и продажу электромобилей на заводе во Фримонте, Калифорния, в тот момент, когда в цехах работало 2855 человек.

Если обратиться к официальным данным немецкого Института экономических исследований (IFO), то можно обнаружить, что во всей автомобильной индустрии Германии трудоустроен миллион человек. 800 тыс. из них непосредственно работают на автомобильных заводах (или смежных с ними предприятиях), ещё 200 тыс. занимаются логистикой и обслуживанием производств. Если верить данным немецких исследователей, один только отказ от продажи машин с двигателем на бензине может спровоцировать несколько волн массовой безработицы — свои места потеряет около 600 тыс. человек.

И на этом моменте надо остановиться и посмотреть на календарь. Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi и много кто ещё обещали, что почти вся линейка автомобилей будет переведена либо на электричество, либо на высокоэффективные гибриды. Борьба за экологию и всё такое. Но реальность с планами к 2020 году добиться массового производства электромобилей хуже ожиданий. 2020-й уже на дворе, а массового производства и хороших продаж электромобилей от немецких автопроизводителей всё ещё нет. Зато у Илона Маска и его компании всё хорошо: 21 января на фоне продаж электромобилей в КНР капитализация компании достигла 100 млрд долларов. Илон Маск, судя по всему, решил все операционные проблемы и теперь действительно готов убивать автомобили с двигателями внутреннего сгорания и их производителей.