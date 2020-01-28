Январь 28th, 2020

Ирина Шейк рассказала, почему развелась с Брэдли Купером

34-летняя Ирина Шейк представила обложку мартовского номера британского Vogue, поблагодарив главного редактора издания Эдварда Эннинфула за предложение стать лицом первого весеннего номера глянца. Российская супермодель отметила, что во время интервью он заставил ее смеяться, даже когда ей хотелось плакать. В беседе с Эннинфулом она прокомментировала свое расставание с 45-летним Брэдли Купером.

Ирина Шейк

Роман актера и модели продолжался четыре года. Через два года после рождения дочери Леи они расстались, но продолжили поровну делить родительские обязанности.

Я думаю, что во все отношения, даже самые хорошие, мы привносим свои лучшие и худшие проявления — такова природа человека. Два отличных человека не обязательно будут прекрасной парой. Думаю, нам очень повезло испытать то, что было между нами,

— сказала Ирина.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Не вдаваясь в подробности своей личной жизни на данный момент, Шейк также порассуждала о том, что может мешать ей выстроить отношения.

У меня сильная личность, и я точно знаю, чего хочу. Я думаю, что некоторые мужчины боятся этого. Если я кого-то вычеркиваю из своей жизни, то я действительно вычеркиваю его, сжигаю все мосты. Я думаю, что некоторые люди боятся этой холодности. Ведь немногие знают, что под всем этим есть хороший, милый человек, который иногда плачет на интервью,

— откровенно сказала модель.

Папарацци то и дело застают Ирину на улицах Нью-Йорка с коляской: Шейк не перекладывает всю заботу о ребенке на няню. Каждую неделю видит свою дочь и Купер.

Трудно найти оптимальный баланс, когда ты одинокая мама и работающая женщина. Бывают дни, когда я просыпаюсь и думаю: «Боже, я не знаю, что делать, я разваливаюсь на части», — рассказала о себе Шейк.

Ирина также вспомнила о своих подростковых годах, когда ей пришлось столкнуться с первыми трудностями в жизни. Напомним, когда Шейк было 14 лет, от пневмонии скоропостижно скончался ее отец, который работал шахтером. Вместе с мамой и старшей сестрой будущей модели пришлось узнать, что значит бороться за выживание.

Мне всегда казалось, что я родилась в неправильном теле. Мне казалось, я должна была быть мальчиком. Не знаю почему. Может, потому, что мой отец хотел сына. Когда он умер, я подумала: раз я парень, то теперь моя очередь заботиться о маме и сестре. Я думала, что никогда не заведу свою семью. Разумеется, я переросла этот период, и сегодня мне нравится быть женщиной, но я отлично помню те чувства,

— призналась Ирина.