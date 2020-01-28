 
 
Январь 28th, 2020

Через 30 лет искусственный интеллект получит свои права — прогноз



В честь 50-летнего юбилея первого подключения компьютеров в сети Arpanet — предшественника современного интернета — исследовательский центр Pew попросил сотни экспертов в области ИТ представить, какой станет технология еще через полвека.

Каким будут интернет и цифровая жизнь через пол столетия? Такой вопрос задали исследователи 530 респондентам: инноваторам, разработчикам, бизнесменам, политикам, ученым и активистам.

72% сошлись во мнении, что перемены будут к лучшему. У 25% оказалась противоположная точка зрения. Лишь 3% убеждены, что никаких существенных изменений не произойдет.

Оптимисты уверены, что через 50 лет прогресс в цифровых технологиях приведет к большей продолжительности жизни, увеличит время досуга, равномернее распределит богатство и власть, а также даст людям иные возможности к благоденствию.

В то же время, почти все эксперты высказали озабоченность ростом слежки за гражданами и уровнем злоупотреблений персональными данными со стороны корпораций и государств, нарушением кибербезопасности подключенных устройств, а также экономическим и цифровым разделением общества.

Аналитик Джерри Михальски, к примеру, считает, что к 2069 году у программ будут «права, личность и ограниченная ответственность». Треть населения благодаря криптовалютам и распределенным системам отделится от государств и присоединится к различным движениям, коллективам и сообществам.

«Мало у кого будет такая роскошь, как приватность или полная занятость. Фактов не останется — все может быть фейком, все следует подвергать сомнению», — заявил он.

Category: Наука, Новости ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>