Январь 28th, 2020

Через 30 лет искусственный интеллект получит свои права — прогноз





В честь 50-летнего юбилея первого подключения компьютеров в сети Arpanet — предшественника современного интернета — исследовательский центр Pew попросил сотни экспертов в области ИТ представить, какой станет технология еще через полвека.

Каким будут интернет и цифровая жизнь через пол столетия? Такой вопрос задали исследователи 530 респондентам: инноваторам, разработчикам, бизнесменам, политикам, ученым и активистам.



72% сошлись во мнении, что перемены будут к лучшему. У 25% оказалась противоположная точка зрения. Лишь 3% убеждены, что никаких существенных изменений не произойдет.



Оптимисты уверены, что через 50 лет прогресс в цифровых технологиях приведет к большей продолжительности жизни, увеличит время досуга, равномернее распределит богатство и власть, а также даст людям иные возможности к благоденствию.



В то же время, почти все эксперты высказали озабоченность ростом слежки за гражданами и уровнем злоупотреблений персональными данными со стороны корпораций и государств, нарушением кибербезопасности подключенных устройств, а также экономическим и цифровым разделением общества.



Аналитик Джерри Михальски, к примеру, считает, что к 2069 году у программ будут «права, личность и ограниченная ответственность». Треть населения благодаря криптовалютам и распределенным системам отделится от государств и присоединится к различным движениям, коллективам и сообществам.



«Мало у кого будет такая роскошь, как приватность или полная занятость. Фактов не останется — все может быть фейком, все следует подвергать сомнению», — заявил он.