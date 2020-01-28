 
 
Январь 28th, 2020

Ахметов купил особняк за 200 млн евро на Лазурном берегу

Особняк был выставлен на продажу за 350 млн евро, за что в 2017 году получил название самого дорогого дома в мире. В итоге был продан за 200 млн евро в октябре 2019 года «неназванному покупателю». Этим покупателем и оказалась СКМ Ахметова.



Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию, говорят в СКМ.

В общем где то рыдают две инвестиционные няни которые остались без работы.

Потому что совсем недавно президент заявил что с Ринатом Ахметовым они не только пришли к согласию об отмене формулы «Роттердам+», но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели – это 200 «скорых» для городских и сельских больниц по всей Украине.

Мы очень рады что Лазурный берег стал частью Донбасса и Ринат инвестировал 200 млн евро в его инфраструктуру. А по формуле без Роттердама уголь значительно подорожал.

Дякую, дуже дякую.

Serg Marco

Category: Новости, Украина ﻿
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