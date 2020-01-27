Январь 27th, 2020

Жители зараженной Ухани — здесь ад, люди сотнями падают замертво на улицах (видео)

В Ухани заблокирован Интернет, и практически нет средств связи. Жители пытаются выйти на связь с внешним миром и рассказать правду о происходящем. По их словам — пандемия только усилилась. Более миллиона жителей города, в том числе большое количество зараженных успело покинуть город. Об этом рассказывает один из жителей города на записанном им видео.

«Нам всё труднее пробиться в интернет, обязательно нужен VPN — правительство включило блокировки. Ситуация поражает: больным людям говорят — идите домой и изолируйте себя самостоятельно. Я не знаю другой такой страны на этой планете, где возможно такое дерьмо! Как люди без медицинских знаний справятся сами? Им ведь нужно оказывать лечение, а не говорить идите домой, так? Я говорю вам правду, от всего сердца: Ухань сейчас как ёбаный Ад. Ещё недавно мы гордились нашим современным городом, а сейчас на улицах падают замертво люди, сейчас должен быть самый счастливый день в году — первый день Нового Лунного года но разве вы найдёте сейчас во всём Китае хоть одного счастливого человека? До введения блокады Ухань успело покинуть больше миллиона человек, думаете среди них не было заражённых? Правительство врало нам про пандемию, оно должно взять ответственность за происходящее и перестать врать. Но заставить его можем только мы сами, в конце концов у каждого только одна жизнь. Я надеюсь, вы увидите это видео, его очень трудно было загрузить»