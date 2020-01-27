Январь 27th, 2020

В Польше найден секретный бункер нацистов, в котором может сохранятся сокровище Янтарной Комнаты

Драгоценные камни и янтарь были украдены из инкрустированной золотом комнаты в Белом дворце Екатерины Великой нацистами, но исчезли в конце войны. Их местонахождение достигло почти мифологического статуса среди охотников за сокровищами и с тех пор остается загадкой. Однако, исследователями был обнаружен секретный бункер, который расположен недалеко от города Венгожево на северо-востоке Польши, и некоторые полагают, что сокровище может скрываться внутри.

Бартломей Плебанчик из музея Мамерки Бункер, который расположен в Польше, сказал:

«Мы можем категорически сказать, что мы сделали прорыв в поиске. Благодаря использованию профессионального георадара, мы смогли определить местоположение подземного туннелля. Проведя раскопки в месте, которое обозначенно устройством, мы фактически найдем люк, который почти наверняка не был открыт со времен войны. Несколько десятков лет прошло с тех пор, как был похоронен вход. В то время на оригинальной плите 1,5 х 1,5 м, закрывающей вход, выросло дерево. Пока дерево не срублено, нет никакой физической возможности открыть вход».

Наличие ствола доказывает, что никто не открыл люк за последние несколько десятилетий. Бункер находится на месте, которое когда-то использовалось в качестве восточного штаба немецкой армии, и было близко к первому военному штабу Гитлера на Восточном фронте. Нацисты разграбили Янтарную комнату в Белом дворце Екатерины Великой под Санкт-Петербургом во время вторжения в Советский Союз в 1941 году. Считается, что бесценное содержимое хранилось в Кенигсбергском замке, но затем исчезло в 1945 году после разрушительных воздушных налетов на город.