 
 
Январь 27th, 2020

«Укрпочта» заверила, что коронавирус не распространяется с посылками

почтавирусУкраинский почтовый оператор Укрпочта заверил, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы в связи с распространением нового коронавируса в Китае.
Об этом говорится в сообщении на сайте Укрпочты.

«Мы следим за ситуацией и находимся на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. Просим доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию », — сообщили в компании.

Tags: , , | Category: Новости, Украина ﻿
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