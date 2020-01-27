Январь 27th, 2020

«Укрпочта» заверила, что коронавирус не распространяется с посылками

Украинский почтовый оператор Укрпочта заверил, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы в связи с распространением нового коронавируса в Китае.

Об этом говорится в сообщении на сайте Укрпочты.

«Мы следим за ситуацией и находимся на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. Просим доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию », — сообщили в компании.