Январь 27th, 2020

Украинская пианистка получила премию «Грэмми»

Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила самую престижную музыкальную награду «Грэмми». Ее альбом The Poetry of Places победил в категории «Лучший классический сборник».

«Надежда Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии, который закончила на« отлично ». Среди ее педагогов — Джон Перри в Лос-Анджелесе, Виктор Розенбаум в Бостоне, Виктор Деревянко в Израиле, Серафима Шварц в Украине », — говорится на сайте Национального симфонического оркестра Украины.

Сейчас Шпаченко является профессором фортепиано в Калифорнийском государственном университете Помоны. В Америке она известна активным исполнением современной музыки. На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

Триумфатором нынешней «Грэмми» стала 18-летняя американка Билли Айлиш, которая получила сразу шесть статуэток, отпразновав победу и в главных категориях. В категории «Лучшая запись» победила ее композиция «Bad Guy», а ее пластинку «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» признали лучшим альбомом года.