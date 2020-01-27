Январь 27th, 2020

Ученые изобрели способ переработки всех видов пластика





Австрийский ученый Лен Хамфрис и профессор Сиднейского университета Томас Машмеер заявили, что разработанное и запатентованное ими устройство может утилизировать пластик, который до сих пор не подлежал переработке.



«Мы просто берем эти материалы и переводим их обратно в жидкости и химические вещества, из которых они получены», — сказал Хамфрис, добавив, что продукты могут быть преобразованы в битум, бензин или различные виды пластика.



Как отмечается, так называемый каталитический гидротермальный реактор (Cat-HTR) имеет возможность преобразовывать утилизированный пластик на топливо или перерабатывать новый пластик путем химической переработки, которая меняет пластмассы на молекулярном уровне, а затем превращает их обратно в нефть.



Однако процесс отличается от физической переработки тем, что не требует разделения пластмасс по типу или цвету. По запатентованной технологии можно перерабатывать все — от упаковок из-под молока до гидрокостюмов.



Компания ученых Licella готовится продвинуть свою технологию на рынок в Великобритании. Хамфрис объясняет, что там экологическая политика более благоприятна, чем в Австралии.



Как сообщал Укринформ, 24-летняя британка Люси Хьюз получила международную премию в области промышленного дизайна Джеймса Дайсона (James Dyson Award) за изобретение пластика, который разлагается естественным путем (из отходов рыбной индустрии).