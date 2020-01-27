 
 
Январь 27th, 2020

Ученые изобрели способ переработки всех видов пластика



Австрийский ученый Лен Хамфрис и профессор Сиднейского университета Томас Машмеер заявили, что разработанное и запатентованное ими устройство может утилизировать пластик, который до сих пор не подлежал переработке.

«Мы просто берем эти материалы и переводим их обратно в жидкости и химические вещества, из которых они получены», — сказал Хамфрис, добавив, что продукты могут быть преобразованы в битум, бензин или различные виды пластика.

Как отмечается, так называемый каталитический гидротермальный реактор (Cat-HTR) имеет возможность преобразовывать утилизированный пластик на топливо или перерабатывать новый пластик путем химической переработки, которая меняет пластмассы на молекулярном уровне, а затем превращает их обратно в нефть.

Однако процесс отличается от физической переработки тем, что не требует разделения пластмасс по типу или цвету. По запатентованной технологии можно перерабатывать все — от упаковок из-под молока до гидрокостюмов.

Компания ученых Licella готовится продвинуть свою технологию на рынок в Великобритании. Хамфрис объясняет, что там экологическая политика более благоприятна, чем в Австралии.

Как сообщал Укринформ, 24-летняя британка Люси Хьюз получила международную премию в области промышленного дизайна Джеймса Дайсона (James Dyson Award) за изобретение пластика, который разлагается естественным путем (из отходов рыбной индустрии).

Category: Наука, Новости ﻿
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