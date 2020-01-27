Январь 27th, 2020

Тейлор Свифт призналась, что истощала себя голоданием

Американская исполнительница призналась, что в течение года страдала от расстройства пищевого поведения. Певица пыталась избавиться от лишних килограммов благодаря жесткому режиму тренировок и длительному голоданию. Ей удалось избавиться от комплексов только благодаря отношению общества.

31 января на стриминговий платформе Netflix состоится премьера биографической ленты Тейлор Свифт Miss Americana. В фильме американская кинорежиссера Лана Уилсон экранизировала путь к успеху одной из самых популярных представительниц на территории музыкальной индустрии.

Перед тем, как картина выйдет всеобщее обозрение, певица пообщалась с журналистамии во время откровенного интервью рассказала о личных неудачах в погоне за стройным телом.

«Когда мне исполнилось 18, я впервые попала на обложку таблоида. Да еще с каким заголовком -» Беременная в 18?! »И все это потому, что я надела что-то обтягивающее, что подчеркнуло мой не совсем плоский живот. Все это привело к тому , что я просто перестала есть «, — призналась знаменитость.

Общественное порицание привело к тому, чтоТейлор Свифт стала тщательно следить за своим питанием. Однако она пренебрегла советами относительно здорового питания, выбрав вместо этого голодания и чрезмерные физические нагрузки. Все это стало причиной истощения ее юного организма, которое она испытывала во время каждого концертного шоу. Знаменитость пыталась скрыть от общественности то, что недоедает, смущаясь после каждого комплимента по поводу своей стройной фигуры.

«На фотосессии для журнала, когда я примеряла наряды, стилист удивился, насколько у меня хорошая фигура, и признался, что обычно им приходится» подгонять «платье под формы героев, а на мне все выглядит идеально. И тогда я поняла, что, возможно , зря изнуряю себя волнениями и диетами «, — вспомнила исполнительница.

Тейлор Свифт заверила, что ей было сложно решиться рассекретить подробности о расстройство пищевого поведения, однако она надеется, что своим примером сможет убедить сторонников, не стоит гнаться за псевдоидеаламы красоты и зависеть от общественного мнения. Звезда посоветовала исповедовать позитивное мышление, которое помогает в борьбе с искусственными стереотипами