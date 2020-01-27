 
 
Январь 27th, 2020

«Слуга народа» Монастырский считает, что дело Шеремета — испытание для Авакова

ававкЕсли дело убийства журналиста Павла Шеремета развалится, это может стать одним из поводов для того, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков ушел с должности
Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский

Монастырский отметил, что испытательный срок Авакова не закончен и к его деятельности очень пристальное внимание.

«И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах — это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело станет Рубиконом» , — считает он.

Tags: , , | Category: Новости, Украина ﻿
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