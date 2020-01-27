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Селин Дион удивила фанатов своей растяжкой

дион2Известная канадская исполнительница Селин Дион не перестает удивлять фанатов своим внешним видом. В 51 год звезда выглядит потрясающе. Поражает также отличная физическая форма певицы.

На днях звезда поделилась с подписчиков в инстаграми видео, где садится на продольный шпагат. Гибкость исполнительницы ошеломила ее поклонников.

Селин прокомментировала публикацию и отметила, что обожает в выходные заниматься стретчингом. 51-летняя звезда позирует на видео без макияжа, а волосы собрала в хвостик. Одела Дион белый гольф и черные спортивные штаны.
Селин Дион часто демонстрирует свою стройную фигуру, одевая облегающие концертные наряды и позируя в изысканных фотосессиях. Также певица иногда публикует на инстаграм странице фотографии с тренировок.

Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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