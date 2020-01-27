Январь 27th, 2020

Селена Гомес шокировала признаниями о романе с Бибером

Селена Гомес рассказала неожиданные подробности о романе с Джастином Бибером, который накануне признался, что болен. Певица впервые открыто прокомментировала их непостоянные отношения, продолжавшиеся до 2018 года.

В интервью NPR Селена Гомес призналась, что в отношениях с Джастином Бибером чувствовала себя жертвой, но сейчас она перешагнула через прошлое и готова к новому этапу.

«Я не жалею ни о чем, потому что даже в болезненные моменты я нахожу что-то положительное. Именно такие вещи делают меня сильнее. Психология жертвы — это очень опасно. Я не хочу проявлять неуважение, но я действительно чувствовала себя жертвой, на которую направлено определенного рода насилие. я имею в виду эмоциональное насилие. Мне пришлось долго осознавать, что произошло, только повзрослев, я поняла, что это было. Мне пришлось проанализировать те решения, которые я принимал. я не хочу провести всю жизнь, обсуждая эти моменты. но сейчас я говорю это и чувствую себя сильной, я горжусь собой. Я нашла способ преодолеть это все с максимальным милосердием «, — рассказала артистка.

Добавим, что сам Бибер ранее признался в интервью, что плохо относился к своим любимым и отталкивал от себя всех, кому он был нужен. Пожалуй, Селена оказалась в их числе.

Селена Гомес и Джастин Бибер встречались с 2010 по 2018 год. Пара несколько раз расходилась и восстанавливала отношения. Во время «перерывов» Джастин закрутил роман с моделью Хейли Болдуин, а Гомес встречалась с певцом The Weeknd.

После окончательного расставания с Селеной в 2018 году Джастин поспешил объявить о помолвке с Хейли Болдуин. В сентябре пара узаконила свои отношения, а год спустя устроила роскошную свадьбу.