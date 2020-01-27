Январь 27th, 2020

Самый большой и истории двухдвигательный самолет совершил первый полет (видео)

Boeing 777-9X Boeing

Перспективный американский пассажирский самолет Boeing 777-9X, крупнейший в мире двухдвигательный лайнер, 25 января 2020 года совершил первый полет. Согласно сообщению концерна Boeing, продолжительность первого полета самолета, признанного полностью успешным, составила 3 часа 51 минуту. Летные испытания лайнера начались на аэродроме в Сиэтле в Вашингтоне; их переносили три раза из-за неблагоприятных погодных условий.

Летные испытания позволяют проверить все характеристики нового летательного аппарата и сопоставить их с параметрами, рассчитанными конструкторами. Во время летных испытаний специалисты обычно проверяют авиационную технику не только в нормальных условиях, но и на некоторых критических режимах полета. Первый полет является одним из важнейших этапов в программе разработки любого летательного аппарата. Он позволяет проверить правильность конструкторских решений, работу бортовых систем, двигателей, управляемость и аэродинамические качества летательного аппарата.

Первый летный образец Boeing 777-9X получил заводской номер «WH001». Первый полет лайнера большую часть времени проходил на высоте 4,6 тысячи метров. В воздухе летчики-испытатели проверили работу двигателей, систем управления и бортовых электронных систем, а также управляемость и устойчивость лайнера. Посадка самолета производилась в условиях порывистого ветра и с пониженной из-за тумана видимостью. После посадки во время рулежки по аэродрому летчики также проверили систему складывания законцовок крыла. Последняя позволяет уменьшить размах крыла 777-9X.

В ближайшее время специалисты Boeing намерены продолжить летные испытания перспективного лайнера, разработка которого велась с 2013 года. Предполагается, что программа летных испытаний и сертификация лайнера займут около года — в 2021 году американский авиастроительный концерн планирует начать поставки Boeing 777X заказчикам. К настоящему времени заявки на новые лайнеры составили авиакомпании ANA, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Etihad Airways, Lufthansa и несколько других.

Boeing 777X будет представлен семейством, в состав которого войдут три лайнера разных размерностей: B777-8X, B777-9X и B777-9XL. Длина лайнера в зависимости от версии составит 69,8 или 76,7 метра, а размах крыла — 71,8 метра. Размах крыла B777X со сложенными закрылками составит 64,8 метра. Благодаря такой функции лайнер сможет безопасно перемещаться по аэродрому и поместиться в стандартном авиационном ангаре. Перспективный лайнер стал первым в мире пассажирским самолетом со складным крылом.

Максимальная взлетная масса B777X составит 351,5 тонны. Самолет сможет выполнять полеты на расстояние до 16,1 тысячи километров и, в зависимости от версии и компоновки, будет перевозить от 349 до 414 пассажиров. По оценке Boeing, новый самолет будет потреблять на 10 процентов меньше топлива, чем сопоставимые уже существующие лайнеры. Кроме того, операционные расходы на лайнер также будут на 10 процентов ниже. Это будет возможно новым аэродинамическим решениям, использованным в конструкции планера, и новым турбовентиляторным двигателям GE9X.

GE9X является крупнейшим в мире авиационным двигателем. Его разработка ведется с 2012 года специально для лайнера Boeing 777X. Диаметр вентилятора этой силовой установки составляет 3,4 метра, а диаметр его воздухозаборника — 4,5 метра. Для сравнения, диаметр GE9X всего на 20 сантиметров меньше диаметра фюзеляжа лайнера Boeing 767 и на 76 сантиметров больше диаметра фюзеляжа лайнера Boeing 737. Новая силовая установка может развивать тягу до 470 килоньютонов. GE9X имеет крайне высокую степень двухконтурности — 10:1. Первый полет Boeing 777-9X проходил с двигателями GE9X.