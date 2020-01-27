Январь 27th, 2020

РНБО провел заседание по поводу распространения вируса из Китая

В Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили ситуацию вокруг распространения нового коронавируса и организации противоэпидемической защиты населения Украины.

Участники совещания отметили первоочередность выполнения задач по усиленнию контроля над ситуацией с распространением нового коронавируса и слаженной работы всех органов власти по организации соответствующих мероприятий.

По результатам совещания, Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса. Минздрав должен распространить рекомендации о признаках вируса, меры по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья должен обеспечить мощности колл-центров для предоставления и получения оперативной информации.

Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.

Министерству финансов Украины поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.

Посольство Украины в КНР обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию Китая.

Министерство иностранных дел Украины будет рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.