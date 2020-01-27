Январь 27th, 2020

Раскрыта загадка гибели древнейшего мегаполиса Индокитая





Раскрыта загадка гибели древнейшего мегаполиса Индокитая и как оказалось причина вполне современная, что несколько озадачило ученых. Даже в древние времена просчеты в архитектуре городов и проблемы с перенаселением и экологией приводили к упадку целые цивилизации.

Ученые австралийского Университета Флиндерс выяснили причину упадка древнего города Кохкер в Камбодже — столицы Кхмерской империи в 928-944 годах нашей эры. Ею стала неэффективная система водосброса, пишет Science Alert.



Ученые провели раскопки и сканирование георадаром, по итогам которых выяснилось, что в Кохкере часто происходило затопление из-за некачественной системы сброса воды.



Исследователи нашли 7-километровый желоб, который обеспечивал перенаправление воды из реки, но нередко переполнялся из-за недостаточной емкости. По их версии, существовавшая в городе система сброса воды вышла из строя в первый же сезон дождей.



В Кхмерской империи уделяли особо большое внимание контролю над водными ресурсами, так как это было необходимо для обеспечения жителей питьевой водой и развития сельского хозяйства. Из-за разрушения набережной вследствие затоплений, вероятно отразилось на престиже столицы империи, поэтому ее перенесли в город Ангкор.



Бывший центр Кхмерской империи Ангкор существовал с IX по XV столетие. По версии ученых, он исчез из-за демографической катастрофы или военной агрессии соседних с Камбоджой стран.



Напомним, ранее на севере Колумбии исследователи с помощью специальной технологии LIDAR обнаружили затерянный город, который, возможно, является легендарным Эльдорадо.



Он был основан примерно в 800 году нашей эры и покинут местными жителями во время завоевания колонизаторов из Испании.