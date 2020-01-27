Январь 27th, 2020

«Просто перестать стрелять». Зеленский заявил, что потери на фронте — еще один повод скорее закончить войну

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что война в Донбассе продолжается, и ее надо пытаться завершить с еще большими усилиями.

«Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй — подорвался.

Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить.

В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека «.

В вечерней сводке в воскресенье пресс-центр ООС сообщил, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Кроме того, в результате подрыва на взрывном устройстве еще один военный погиб и один получил боевую травму.