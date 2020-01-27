Пришла пора высказаться по поводу инвестиционных предложений Зеленского

«Каждому инвестору крупной компании, которая приведет в Украину больше 100 миллионов долларов, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство вас будет защищать. У вас будет менеджер – investment nanny, который разговаривает на пяти языках, и 24/7 этот менеджер будет с вами работать – любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером, и не будет никакой проблемы»
На мой взгляд, это крайне неверный подход, который ведет Украину не в будущее, а в прошлое. Прошлое, когда одним создается режим преференций за счёт других, ведь ничего не возникает ниоткуда.
Правильный подход — все перед законом должны быть равны.
Чиновники и государство ОБЯЗАНЫ обеспечить РАВНЫЙ доступ всем людям и инвесторам к своим услугам. Если крупным предлагается английское право, то и мелкому инвестору оно нужно.
Дать одним больше («отдельный контракт с государством»), а другим ничего — так жила Украина при олигархах, у которых был (и еще есть?) такой «отдельный контракт с государством».
Инвестор 100+ млн долларов обычно инвестирует не свои деньги, а деньги своего государства, если речь идет о госфонде национального благосостояния, или своей компании.
А инвестор в маленькую кофейню или торговый киоск инвестирует обычно свои и часто последние деньги.
Поэтому на самом деле государство ОБЯЗАНО в первую очередь ЗАЩИЩАТЬ маленьких инвесторов, а не крупных. У крупных есть армия юристов. А маленький инвестор беззащитен перед армией чиновников и силовиков.
Я так понял это «решение» возникло, так как президент НЕ МОЖЕТ (или не хочет?) обеспечить защиту прав ДЛЯ ВСЕХ ИНВЕСТОРОВ, а привлекать инвестиции нужно. И было решено создать систему преференций для самых крупных инвесторов.
Но это тупиковый путь.
«Всем инвесторам, которые готовы включиться в большую приватизацию на сумму 10 миллионов долларов и больше, мы даем налоговые каникулы – вы не будете платить 5 лет налог на прибыль»
И снова создается система неравенства перед законом. Почему крупным инвесторам дают налоговые льготы?
Почему не стоит вопрос радикального СНИЖЕНИЯ размера налогов и их количества?
«Для защиты прав собственности мы создадим на Украине международный арбитраж для инвесторов».
Он будет рассматривать инвестиционные требования инвесторов, вложивших в экономику страны до 10 миллионов долларов.
ПОЧЕМУ государство Украина обеспечит защиту инвесторов 10+ миллионов долларов, а маленьким инвесторам останется в наследство старая полусоветская система «защиты» и «гарантий»?
Не этого украинцы и украинский бизнес ждали от нового Президента и нового Кабмина.
Не олигархизациии по-новому.
А НОВЫЕ СПРАВЕДЛИВЫЕ РАВНЫЕ для всех правила игры и защиту от государства в обеспечении этих правил.
Erik Nayman
Leave a Reply