Январь 27th, 2020 Пришла пора высказаться по поводу инвестиционных предложений Зеленского



«Каждому инвестору крупной компании, которая приведет в Украину больше 100 миллионов долларов, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство вас будет защищать. У вас будет менеджер – investment nanny, который разговаривает на пяти языках, и 24/7 этот менеджер будет с вами работать – любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером, и не будет никакой проблемы»



На мой взгляд, это крайне неверный подход, который ведет Украину не в будущее, а в прошлое. Прошлое, когда одним создается режим преференций за счёт других, ведь ничего не возникает ниоткуда.



Правильный подход — все перед законом должны быть равны.

Чиновники и государство ОБЯЗАНЫ обеспечить РАВНЫЙ доступ всем людям и инвесторам к своим услугам. Если крупным предлагается английское право, то и мелкому инвестору оно нужно.

Дать одним больше («отдельный контракт с государством»), а другим ничего — так жила Украина при олигархах, у которых был (и еще есть?) такой «отдельный контракт с государством».

Инвестор 100+ млн долларов обычно инвестирует не свои деньги, а деньги своего государства, если речь идет о госфонде национального благосостояния, или своей компании.

А инвестор в маленькую кофейню или торговый киоск инвестирует обычно свои и часто последние деньги.

Поэтому на самом деле государство ОБЯЗАНО в первую очередь ЗАЩИЩАТЬ маленьких инвесторов, а не крупных. У крупных есть армия юристов. А маленький инвестор беззащитен перед армией чиновников и силовиков.



Я так понял это «решение» возникло, так как президент НЕ МОЖЕТ (или не хочет?) обеспечить защиту прав ДЛЯ ВСЕХ ИНВЕСТОРОВ, а привлекать инвестиции нужно. И было решено создать систему преференций для самых крупных инвесторов.

Но это тупиковый путь.



«Всем инвесторам, которые готовы включиться в большую приватизацию на сумму 10 миллионов долларов и больше, мы даем налоговые каникулы – вы не будете платить 5 лет налог на прибыль»



И снова создается система неравенства перед законом. Почему крупным инвесторам дают налоговые льготы?



Почему не стоит вопрос радикального СНИЖЕНИЯ размера налогов и их количества?



«Для защиты прав собственности мы создадим на Украине международный арбитраж для инвесторов».



Он будет рассматривать инвестиционные требования инвесторов, вложивших в экономику страны до 10 миллионов долларов.



ПОЧЕМУ государство Украина обеспечит защиту инвесторов 10+ миллионов долларов, а маленьким инвесторам останется в наследство старая полусоветская система «защиты» и «гарантий»?



Не этого украинцы и украинский бизнес ждали от нового Президента и нового Кабмина.

Не олигархизациии по-новому.

А НОВЫЕ СПРАВЕДЛИВЫЕ РАВНЫЕ для всех правила игры и защиту от государства в обеспечении этих правил.



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